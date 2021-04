Das Fußballer-Herz will, doch der Körper streikt

Nur der Tape-Verband erinnert in dieser Saison noch an die drei Operationen, die Niklas Duchardt (links) im vergangenen Jahr über sich ergehen lassen musste. Bis zum Saisonabbruch spielt der Außenstürmer der Sportfreunde Birkelbach groß auf und schießt fünf Tore in acht Spielen.

Birkelbach. Der 24-jährige Niklas Duchardt vom Bezirksligisten Sportfreunden Birkelbach wird auf dem Weg zu alter Stärke immer wieder zurückgeworfen.

Eigentlich sollte es für Niklas Duchardt im vergangenen Sommer ein dringend benötigter Neuanfang werden. Nach drei Knie-Operationen und einem Landesliga-Gastspiel beim VfL Bad Berleburg, bei dem er verletzungsbedingt nicht auf einen einzigen Pflichtspiel-Einsatz gekommen war, verschlug es den heute 24-Jährigen zurück zu den Sportfreunden Birkelbach.

Dort, wo er seit 2016 zum absoluten Leistungsträger im Seniorenbereich gereift war und sich schließlich für die Berleburger empfohlen hatte, sollte er in gewohntem Umfeld zu alter Stärke zurückfinden.

Denn das zurückliegende Sportjahr des jungen Offensivspielers glich einem einzigen Martyrium. Schon im Frühjahr 2019 vor seinem Wechsel in die Kurstadt hatte sich Duchardt einen Meniskus-Riss im linken Knie zugezogen, diesen aber nach einem kleinen operativen Eingriff vermeintlich auskuriert. Doch nach nur wenigen Wochen der Sommervorbereitung beim VfL riss der beschädigte Meniskus erneut – die nächste Operation folgte und setzte Duchardt einmal mehr für Monate außer Gefecht.

Im Winter 2020 sollte alles besser werden für den gebürtigen Erndtebrücker – so zumindest die Hoffnung. Voller Tatendrang meldete sich Duchardt wieder trainingsbereit, aber wieder streikte der Körper – genauer gesagt: das Knie. Zum dritte Mal riss das operierte Knorpelgewebe, zum dritten Mal landete der 24-Jährige „unterm Messer“ – alles in einem Kalenderjahr.

Ärzte raten von Comeback ab

„Die Ärzte haben mir eigentlich davon abgeraten, noch einmal mit dem Fußball anzufangen. Und ich weiß auch, dass es nicht die klügste Entscheidung ist, weiterzuspielen. Aber ich brauche den Fußball, deshalb geht man ein gewisses Risiko ein“, erklärt Duchardt seine vierte Rückkehr auf die Fußballbühne Wittgensteins.

Im Sommer 2020 folgte – wie erwähnt – der Wechsel zurück zu den Sportfreunden Birkelbach. Bei der Mannschaft von Trainer Carsten Roth präsentierte sich Duchardt von Beginn an wiedererstarkt und hatte mit seinen Leistungen großen Anteil daran, dass der Bezirksliga-Dino über der Abstiegszone rangiert. Das lädierte Knie hielt den Wettkampf-Belastungen stand und mit fünf Toren in acht Spielen ist der Außenstürmer bester Torschütze der Sportfreunde. „Ich bin in Birkelbach definitiv wieder aufgeblüht und konnte an die früheren Leistungen anknüpfen. Großartig Gedanken über beim Knie mache ich mir beim Spiel und im Training eigentlich nicht.“

Jedes Spielminute, jede Partie und jede Trainingseinheit ohne Verletzungen würden ihm Sicherheit geben. Bis Ende Oktober war die Spielzeit von Duchardt und den Sportfreunden Birkelbach also eine Art Wiederauferstehung – dann folgte bekanntlich der Abbruch der Spielzeit und der 24-Jährige wurde einmal mehr zu einer unfreiwilligen Sportpause gezwungen. „Ganz ehrlich? Ich war sehr gefrustet. Da konnte man endlich Gas geben, war voll im Rhythmus und dann war wieder Schluss.“

Drüsenfieber und erneute Operation

Doch selbst in dieser fußballfreien Zeit – in der Duchardt normalerweise weiter an seiner physischen Form feilen wollte – spielte ihm der eigene Körper erneut einen Streich.

Im Frühjahr infizierte sich der Erndtebrücker mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber – sogar ein MRT der Lymphknoten wurde nötig, um eine schlimmere Diagnose auszuschließen. Einer dieser Knoten wurde Duchardt schließlich entfernt – eine sieben-Zentimeter-Narbe ziert nun seinen Hals. „Mein Körper überrascht mich immer wieder aufs Neue“, nimmt der Fußballer die neuerliche Erkrankung mit Galgenhumor. Im Gesamtbild seiner Leidenshistorie spricht er aber dann deutlich nachdenklicher von einem „harten Rückschlag“.

Erst kürzlich konnte er das Individualtraining wieder aufnehmen und auf dem Sportplatz mit Sturmkollegen Christoph Stöcker ein wenig gegen das Leder treten. „Das hat sich gut angefühlt, auch wenn ich schnell aus der Puste war.“, schmunzelt der Außenstürmer der Birkelbacher freudig und schaut – trotz aller Rückschläge – positiv in die Zukunft.

„Nach den letzten zwei Jahren wünsche ich mir einfach, dass ich endlich befreit Fußballspielen kann. Ohne Verletzungen, ohne Operationen, ohne körperliche Tiefpunkte und ohne Corona.“

Fromme Wünsche eines erst 24-Jährigen, der nichts sehnlicher will als unbeschwert seinem liebsten Hobby nachzugehen. Zu häufig hat sein Fußballer-Herz mit aller Macht aufs Spielfeld gewollt, sein Körper allerdings gestreikt. Besserung in allen aufgezählten Punkten bringt hoffentlich der Sommer.