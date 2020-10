Pass in die Gasse #245 Das Licht am Ende des Spielertunnels

Der 14. Oktober ist im Fußball der Geburtstag des Flutlichts. Warum es dabei um mehr als nur um Helligkeit geht, schildert unser Kolumnist.

Der 14. Oktober ist in die Annalen des Fußballs eingegangen, als 1878 aus der Dunkelheit an der Bramall Lane in Sheffield Licht wurde. Es ist die Geburtsstunde des Flutlichts, für Kulturwissenschaftler ein bis heute spannender Gegenstand. Denn abgesehen von dem Stadion selbst, stiftet kein anderes Objekt im weiten Rund so viel Identität wie die vier Flutlichtmasten.

Das Flutlicht im Grotenburg-Stadion in Krefeld. Foto: Thorsten Tillmann

Das liegt auch an deren Individualität. Die Flutlichter des Leipziger Zentralstadions waren ebenso unverkennbar wie die nimmermüden des Rostocker Ostseestadions. Bei Hessen Kassel kann man sie einklappen, in Essen und Schalke als Pilgerstätte des alten Stadions angehen. Nicht nur optisch erinnern sie an Totempfähle – wenn man denn dem Glauben folgt, dass Fußball eine Religion ist.

Neben dem Ästhetischen steht das Funktionale im Vordergrund, das uns diese besondere Atmosphäre schenkt. Was wären Betzen- oder Bökelberg in den Achtzigern und Neunzigern ohne Flutlichter gewesen? Welche bengalischen Feuer wären am Aachener Tivoli oder am Bieberer Berg in Offenbach je gezündet worden? Damit sind wir in der Welt des Theaters, der Bühne und des Rampenlichts.

Wir Zuschauende bekommen das da unten auf dem Rasen explizit ausgeleuchtet und sprichwörtlich „in Szene“ gesetzt. Sieg, Niederlage, Drama, gut und böse, Leidenschaft und Torheit, Abstieg und Auferstehung: alles erscheint in diesem einen Licht, das unsere Sinne schärft. Trostlose Nullnummern bei Regen und Minusgraden werden an dieser feierlichen Stelle natürlich verschwiegen.

