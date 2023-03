Defensivallrounder kehrt zum TuS Erndtebrück zurück

Erndtebrück. Der dritte Neuzugang bei Oberligist TuS Erndtebrück ist wie Elmin Heric ein bekanntes Gesicht am Pulverwald

Der TuS Erndtebrück begrüßt im Sommer den nächsten Rückkehrer am Pulverwald. Zum zweiten Mal schließt sich Benedikt Brusch dem Fußball-Oberligisten an.

Der 24-jährige Defensivallrounder spielte bereits seit dem Sommer 2020 für zwei Spielzeiten in der Oberliga-Mannschaft, ehe er zu seinem Jugendverein VfL Biedenkopf in die Verbandsliga wechselte. In Biedenkopf kam Brusch in 18 von 21 Spielen zum Einsatz. Nach einem Jahr bei den Hessen kehrt der Rechtsfuß nun zurück an den Pulverwald.„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison.

Brusch: „Können echt etwas erreichen“

Mit der Qualität in der Mannschaft können wir echt etwas erreichen“, ist sich der 24-Jährige sicher. „Ich kenne das familiäre Umfeld schon aus der Vergangenheit und freue mich, der Mannschaft ab der kommenden Saison zu helfen.“

Der Sportliche Leiter Holger Lerch freut sich über die Unterschrift des Rückkehrers. „Benni kennt unsere Strukturen im Verein und ist mit seinen 24 Jahren bereits ein gestandener, erfahrener Oberligaspieler. Er kann variabel im defensiven Mittelfeld sowie in der Innenverteidigung eingesetzt werden und wird strategisch extrem wertvoll für unser Spiel sein“, betont Lerch. „Ich freue mich sehr, dass er sich trotz zahlreicher Angebote für unseren Weg entschieden hat.“

Zuvor hatte der TuS bereits die Rückkehr von Elmin Heric, der momentan für das Oberliga-Spitzenteam TuS Bövinghausen aufläuft, verkündet. Zudem steht mit Robin Klaas (FSV Gerlingen) schon ein dritter Neuzugang fest.

