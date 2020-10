Wie geht es weiter im Amateurfußball? Dies ist die große Frage, die sich die heimischen Vereine stellen, nachdem der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) den Spielbetrieb in allen vorerst bis Ende November eingestellt. Die Fußballvereine können nach den neuen Beschränkungen durch Bund und Länder im Zuge der Coronapandemie ab Montag, 2. November, auch keine Trainingseinheiten mehr absolvieren, denn öffentliche und private Sportstätten werden für einen Monat geschlossen.

Darüber, ob im Dezember wieder um Punkte gespielt, sofern die politischen Rahmenbedingungen dies zulassen, haben die Gremien des FLVW noch nicht gesprochen, weil die neue Coronaschutzverordnung noch gar nicht vorlag. Diese liegt wurde erst gestern publiziert.

Der nächste reguläre Spieltag steht für Sonntag, 6. Dezember, im Terminkalender. Die Vereine hätten dann aber gerade einmal sechs Tage Zeit, um sich nach vierwöchiger Trainingspause wieder auf ein Pflichtspiel vorzubereiten. Bei der Unterbrechung im Frühjahr, als die Saison 2019/2020 später abgebrochen wurde, war vom Verband für die Klubs eine Vorbereitungszeit von 14 Tagen im Gespräch.

Vereine brauchen Vorlaufzeit

Mit einem ähnlichen Modell rechnet auch Marco Michel, Vorsitzender des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein: „Es wird schwierig, in diesem Jahr noch zu spielen. Wir müssen erst mal sehen, ob ein Trainingsbetrieb ab dem 30. November wieder zulässig ist – und in welcher Form und Größenordnung. Wenn man zwei volle Wochen Vorbereitung einplant, bliebe vor Weihnachten nur noch der 20. Dezember als Spieltag.“ Würde man schon nach 13 Tagen Training am 13. Dezember wieder beginnen, wären es zwei Partien und mit einer Englischen Woche theoretisch drei – falls dann nicht schon der Winter einen Strich durch alle Rechnungen macht.

Weiter gehen würde es dann 2021: Am 31. Januar für Oberligist Erndtebrück, am 14. Februar in der Landesliga sowie der Kreisliga A und am 28. Februar in den weiteren, kleineren Ligen. Die Härtefälle aus heimischer Sicht sind der TuS Erndtebrück mit 32 noch ausstehenden Punktspielen und der SV Feudingen mit 30 verbleibenden Partien. Beide Vereine sind darüber hinaus noch im Kreispokal vertreten.

Müssen der Verband und die Kreise die Winterpause nun verkürzen und schon im Januar wieder beginnen? Reinhold Spohn, Oberliga-Staffelleiter und Mitglied im Verbands-Fußballausschuss, hat dies auf Nachfrage schon vor zwei Wochen nicht ausgeschlossen. Zumindest in der Frage, ob nach englischem Vorbild ein „Boxing Day“ am 2. Weihnachtsfeiertag denkbar sei, legte er sich aber fest: „Das sehe ich bei uns nicht.“

Zwar gibt es im Frühjahr noch jede Menge freie Nachholtermine, so dass die laufende Saison – wenn auch durch einen extremen Kraftakt aller Beteiligten – noch regulär zu Ende gespielt werden könnte. Aber: Der Verband muss weitere Spielausfälle einkalkulieren. Auch 2021 wird es noch Corona-Verdachtsfälle und damit Spielverlegungen geben. Ob der kommende Winter so mild wird wie die beiden zurückliegenden, ist ein weiterer Faktor, der für Ungewissheit sorgt, alles über den Haufen werfen und für Chaos sorgen könnte.

Fußballkreis ist flexibel

Was aber passiert, wenn auch im Januar oder noch länger kein Fußball gespielt werden kann, wenn die Zahl der Nachholtermine absehbar nicht ausreicht? Dann könnte die Spielzeit, sofern wenigstens die Hinrunde abgeschlossen wird, auch mit nur 50 Prozent der Partien mit Auf- und Absteigern gewertet werden. Diese Option ist seit dieser Saison in den Durchführungsbestimmungen des FLVW verankert – und sie wäre unter dem enormen Termindruck, unter dem der Verband, die Kreise und die Vereine stehen, die praktikabelste Lösung.

Klar ist: Über einen Saisonabbruch ohne Wertung zu spekulieren, ist zu früh – um die Hinserie zu beenden um ein wertungsfähiges Ergebnis zu generieren, ist nämlich noch bis Ende Juni 2021 Zeit.

Theoretisch, so Marco Michel, seien auch verschiedene Modelle je nach Spielklasse denkbar. Beispielsweise mit einer kompletten Saison in den Kreisligen C und D, die nur mit einem 12er-Schlüssel in kleinen Staffeln spielen, und einer einfachen Spielrunde in den Spielklassen, die in dieser Saison Übergröße haben.