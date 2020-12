Der Countdown für den Klassiker läuft

Triathlon-Star Jan Frodeno gewann 2019 in Buschhütten. Ob er auch 2021 am Start sein wird?

Am 23. Dezember ist die Ausschreibung für den 33. Triathlon Buschhütten freigeschaltet worden. In Planung ist eine besondere Neuigkeit.

Buschhütten. Nachdem er in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie schweren Herzens abgesagt werden musste, läuft ab Mittwoch, 23. Dezember, der Countdown für den 33. "Triathlon Buschhütten" am 9. Mai 2021. Um 18 Uhr werden auf www.triathlon-buschhuetten.de die Ausschreibung und weitere Informationen freigeschaltet und bis zur Veranstaltung den bestehenden Corona-Bedingungen ständig angepasst.

Nur wenige Zuschauer?

Dort findet man auch die Informationen zur Vorgehensweise bei der Vergabe der Startplätze 2021, die seit der Absage der Veranstaltung 2020 im März feststehen. Hierzu erhielten die Teilnehmer*innen bereits eine persönliche E-Mail. Sie müssen sich nun bis 31. Dezember zurückmelden und mitteilen, ob sie die Vorabreservierung für 2021 aufrechterhalten möchten. Eventuell frei werdende Plätze werden zuerst über die bestehende Warteliste vergeben. Danach wird geklärt, ob für die Restplätze eine Online-Anmeldung freigeschaltet wird.

Aktuell ist zu befürchten, dass nur wenige Zuschauer das Rennen live in Buschhütten verfolgen dürfen. Daher hat sich das Organisationsteam Gedanken gemacht, wie man allen Sportbegeisterten die Möglichkeit geben kann, bei diesem Spektakel live dabei sein zu können. „Livestream“ heißt das Zauberwort.

Um dies optimal umzusetzen, bedarf es eines starken Partners. Daher haben sich der Sportdirektor Triathlon beim veranstaltenden TV "Germania" Buschhütten, Rainer Jung, und sein Team dazu entschieden, Pushing-Limits mit ins Boot zu holen.

"Wir wollen einem breiten Publikum zeigen, dass auch in diesen Zeiten Triathlonsport in Perfektion möglich ist. So ist die Idee entstanden, das Top-Rennen via Livestream zu übertragen. Wir wollen den Triathlon- und Sportfans, aber auch die Geschichten rund um den Triathlon Buschhütten erzählen und davon berichten, also auch den Blick hinter die Kulissen gewähren, die Beweggründe unserer Partner schildern, welche Top-Stars dabei sind und vieles mehr. Wir sind der Meinung, mit "Pushing Limits" den richtigen Partner für diese Aufgaben zu haben. Innovativ, auch mal kritisch, am Puls des Triathlons agierend, aber immer im Sinne des Triathlon Sports unterwegs."

Ein echter Klassiker

"Dieser Wettkampf ist ein Klassiker. Wir kennen Rainer und Sabine Jung und ihre aufopfernde Arbeit schon seit Jahren. Daher wissen wir auch um den hohen Anspruch, der nicht nur bei den beiden, sondern beim gesamten Orga-Team stets an oberster Stelle steht. Dieser Anspruch ist etwas, das uns miteinander verbindet. Deshalb freuen uns, dass Pushing Limits der Medienpartner eines so prestigeträchtigen Rennens wird. Nun gilt es, die vielen Ideen und Visionen, wie zum Beispiel die erstmalige Liveübertragung des kompletten Top-Rennens in der Geschichte des Triathlon Buschhütten, gemeinsam anzupacken. Buschhütten ist in Sachen Triathlon vollkommen verrückt", meint Niclas Bock von "Pushing Limits".

Am 9. Mai 2021 um 14 Uhr fällt der Startschuss für die Profirennen der Damen und Herren um die Königskronen von Buschhütten.