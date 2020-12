Der Sprung: Das Tischfeuerwerk in der Turnhalle

Erst kommt ein lauter Knall, dann sind es rund zwei Sekunden, in denen sich alles entscheidet. Wer sich nicht zum Fachpublikum zählt, ist beim Zusehen und Erfassen der Rotationsbewegungen bisweilen überfordert. Zwei oder drei Salti, eine halbe oder ganze Schraube? Egal: Für offene Münder beim Turnpublikum sorgt der Sprung ob der gigantisch schnellen Bewegungen eigentlich immer.

„Es sieht einfach aus, aber steckt ungeheuer viel Technik darin – und du hast nur diesen einen Versuch. Das macht es interessant“, beschreibt Andreas Jurzo, Sprung-Ass der Siegerländer Kunstturnvereinigung, was ihn an der schnellsten aller Turndisziplinen reizt. Jurzo zählt zwar nicht zum 23-köpfigen Nationalteam, ist aber ein echter Fachmann am Sprungtisch, an dem er 2018 Vierter bei den Deutschen Meisterschaften wurde. 0,05 Punkte fehlten dem Buchener zu Bronze. Er hat einen sogenannten „Roche“ zur Wettkampfreife gebracht, einen Überschlag vorwärts mit folgendem Doppelsalto in gehockter Form. Es ist ein Sprung, den nur eine Handvoll Turner in Deutschland sicher beherrschen; keiner zeigt einen schwierigeren.

Der Kern: Die Energie umwandeln

Der Kern beim Sprung ist, möglichst viel Energie aus dem Anlauf in eine vertikale Bewegung umzuwandeln. Je besser dies gelingt, desto höher springt ein Turner – und je mehr Höhe er hat, desto mehr Zeit und Raum ergibt sich, um die Kampfrichter mit komplexen Bewegungen zur Vergabe von Punkten zu zwingen, die im Regelwerk je nach Art des Sprungs festgelegt sind.

Andreas Jurzo im Trikot der Siegerländer KV am Sprungtisch in Aktion.. Foto: Reinhold Becher

Jurzos „Roche“ etwa erhält 5,2 Punkte im Schwierigkeitswert, die komplexesten Sprünge werden mit 6,0 Punkten beurteilt. Auslegungssache ist nur die Beurteilung der Ausführung in Form von Abzügen.

Los geht es beim Anlauf, der maximal 25 Meter lang sein darf und Millimeterarbeit ist. Jurzo startet immer bei exakt 23,20 Metern und stellt sein Sprungbrett 65 Zentimeter vor dem Sprungtisch ab. „Der Anlauf und die Entfernung des Bretts hängt von Faktoren wie der Schrittgröße ab“, erklärt Jurzo, der aber nicht grundsätzlich eine Wissenschaft aus der Sache macht.

„Ab dem Loslaufen ist das bei mir wie beim Abspielen einer Kassette, das ist automatisiert. Ich zähle die Schritte, sondern konzentriere mich schon auf den Sprung“, erklärt der 22-Jährige. „Der ist komplex genug.“ Entscheidend beim Anlauf ist, die Maximalgeschwindigkeit am Tisch zu erreichen. Deshalb geht es bei den ersten Schritten noch gemächlich los, aber dann explosiv weiter – damit nach dem Tisch ein Feuerwerk folgen kann.

Dazwischen liegt der grundsätzlich beidbeinige Absprung sowie der Abdruck mit – auch dies ist laut Regelwerk obligatorisch – beiden Händen. Hier muss die Technik stimmen, bei der sich Jurzo einiges von seinem früheren Teamkollegen bei der Siegerländer Kunstturnvereinigung, Matthias Fahrig abgucken konnte – der war acht Mal Deutscher Meister am Sprung. „Entscheidend ist die Körperposition. Sie muss so sein, dass man länger Zeit hat, Rotationsgeschwindigkeit aufzubauen.“

Sicherheit bestimmt das Regelwerk

So weit die grob vereinfachte Theorie. Doch bei alldem muss neben den Nerven und der Konzentration auch der Körper mitspielen. Je schneller der Anlauf ist und je mehr Kraft in den Sprunggelenken steckt, desto besser – logisch. Wadenstände und Sprints, bei denen ein Block vorweggeschoben wird, zählen deshalb zu Jurzos täglich Brot. Doch auch Oberarme und Schulterkraft stehen bei ihm im Fokus. „Du musst die Anlaufgeschwindigkeit beim Umwandeln der Energie ja auch gehalten bekommen. Das bekommen nicht alle Turner optimal hin“, sagt der Bundesligaturner. Ebenfalls wichtig ist eine enorme Beinkraft, um den Sprung aus zwei, drei Metern Höhe abfangen zu können, ohne mit den Beinen wegzubrechen.

Auch bei den Frauen, hier Lea Saßmannshausen (Birkelbach), zählt Sprung zum Programm Foto: Florian Runte

Überhaupt: Gesundheit und Sicherheit sind die großen Themen, die das Regelwerk bestimmen – sie waren auch ein Faktor, als der Weltverband vor rund 20 Jahren das Sprungpferd gegen einen Sprungtisch austauschte, der einen sichereren Stütz ermöglicht und weniger anfällig zum Abrutschen ist.

Damit Turner für Punkte nicht Kopf und Kragen riskieren, gibt es beim Sprung einige Besonderheiten. Vor dem Anlauf müssen Turner anzeigen, welchen Sprung sie durchführen wollen – und bei Abweichungen gibt es harte Abzüge. „Bei anderen Geräten kannst du zwischendurch umstellen, beim Sprung geht das nicht. Zwischendurch seinen Plan zu ändern, ist gefährlich – bist du erst mal in der Luft, kannst du nicht mehr viel steuern“, erklärt Jurzo.

Salto Nullo nach dem Doppelsalto

Das Regelwerk fordert auch ein frühes Öffnen der Beine für eine sichere Landung – und sieht – anders als an anderen Geräten – sogar eine Aberkennung der kompletten Übung und damit null Punkte vor, falls ein anderes Körperteil als die Füße zuerst den Boden berührt. Jurzo ist dies 2019 bei den Deutschen Meisterschaften mit einer Landung auf dem Allerwertesten passiert: Auf den Doppelsalto folgte also der Salto Nullo.

Bleibt noch die Frage, wie sich der Sprung anfühlt, bei dem der Körper durchgeschüttelt wird und großen Fliehkräften ausgesetzt ist. Schwindel löse so ein Sprung bei ihm nur aus, wenn er nicht im Training sei, sagt Jurzo: „Wenn es gut läuft, weiß ich jederzeit wo ich bin , wie viele Schrauben ich schon gemacht habe und wann ich öffnen muss. Das ist dann natürlich ein schönes Gefühl.“

So turnen Schüler und Anfänger

Im Schulsport ist der Sprung zwar eines der beliebtesten Geräte, doch vielfach tun sich die Schüler schwer damit. „Meistens ist es schon eine große Schwierigkeit für die Kinder, beidbeinig vom Brett abzuspringen“, berichtet Nawina Saßmannshausen, Sportlehrerin am Gymnasium Netphen und Trainerin bei den SF Birkelbach. Kein Wunder: Beim Weitsprung oder beim Überspringen von Hindernissen beim Spielen wird schließlich auch mit einem Bein abgesprungen.

Als Vorstufe zum eigentlichen Springen lässt Saßmannshausen ihre Schüler deshalb Strecksprünge vom Brett machen, damit sie ein Gefühl für den beidbeinigen Sprung entwickeln. Um einen Hocksprung über einen Kasten zu erarbeiten, geht es ebenfalls Schritt für Schritt. „Wir lassen die Kinder erst mit den Knien aufsetzen, dann in der Hocke mit den Füßen aufsetzen und dann Durchhocken. Die Füße zwischen den Händen durchzuführen ist für viele aber eine Riesenüberwindung“, weiß Nawina Saßmannshausen. Als Zwischenschritt ist deshalb ein Grätschsprung über einen Bock sinnvoll. Talentiertere Schüler wagen sich auch an Überschlagsprünge, die meist aber aber eher basierend auf guter Sprungkraft als dank guter Technik gelingen.

Auch in Turnvereinen wird Schritt für Schritt, aber ambitionierter vorgegangen. Viel Wert wird auf den Abdruck vom Sprungtisch gelegt, der zunächst über Prellsprünge geübt wird. Mit Hilfe von Blöcken oder Mattenstapeln hinter dem Sprungtisch wird die Sprunghöhe schrittweise gesteigert. In gut ausgestatteten Hallen, etwa im Kunstturnzentrum Dreis-Tiefenbach, stehen mit Schaumstoffwürfeln gefüllte Schnitzelgruben für Probesprünge bereit. Mit Hilfe eines großen Trampolins und speziellen Sicherungen können sich Kinder und Jugendliche das Gefühl für die Flugphase in der Luft erarbeiten – ohne Risiko von Stürzen auf den Kopf.

So machen es die Weltbesten

Satte fünf Olympiasiege gibt es in der Deutschen Turngeschichte im Sprung – doch die liegen lange zurück in einer Zeit, als noch vom Pferdsprung die Rede war: 1972 ging Gold bei Männern und Frauen in die DDR. Die aktuell besten deutschen Springer, Felix Remuta, Nick Klessing oder Andreas Toba sind bei Großereignissen nicht in Reichweite des Finals der besten Acht.

Die Asse in dieser Disziplin kommen aus den asiatischen Ländern wie China, Japan oder Korea – und vor allem aus Russland. Zuletzt dominierten am Sprungtisch Nikita Nagornyy und Artur Dalaloyan. „Das sind Turner, die sehr auf die Höhe achten und einen starken Abdruck vom Tisch haben“, sagt Andreas Jurzo: „Die bekommen beim Sprung drei Schrauben hin oder fügen dem Roche noch eine halbe Drehung bei – und landen trotzdem noch sauber.“

Etwas hoffnungsvoller sieht es aus deutscher Sicht bei den Frauen aus: Die Kölnerin Sarah Voss ist die beste Deutsche bei den Frauen: Sie beherrscht einen Jurtschenko, also einen Sprung der einem Flickflack vor dem Tisch beginnt, mit doppelter Schraube. Die derzeit beste Sprung-Turnerin der Welt ist mit drei WM-Titeln und einem Olympiasieg die US-Amerikanerin Simone Biles, die vor allem in puncto Kraft und Athletik Maßstäbe setzt.