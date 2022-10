In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #347 Der SV Schameder und die Gefahr poröser Selbstkritik

Der SV Schameder spielte oft ordentlich, verlor aber seit einem Monat jedes Ligaspiel. Und ob knapp oder unverdient: am Ende stehen null Punkte.

Ich muss Sie warnen. Es folgen eine Menge Zahlen über den SV Schameder. Dabei weiß ja jeder, dass Statistiken im Fußball nichts bedeuten - „Entscheidend is‘ auf‘m Platz“, wie Adi Preißler einmal sagte. Doch manchmal hilft der numerische Blick dabei Entwicklungen besser einzuordnen.

Vor einem Monat holte der SVS das letzte Mal etwas Zählbares. Es folgten vier Niederlagen in der Liga sowie eine im Pokal gegen Erndtebrück. Schaut man nur auf die B-Kreisliga, so weisen die Spiele zwar null Punkte, aber ordentliche Leistungen auf. Folglich waren die vier Niederlagen denkbar knapp, was auch das Torverhältnis von „nur“ 5:10 unterstreicht. Wöchentlich gleichen sich auch die O-Töne nach Abpfiff: man habe sich kämpferisch gezeigt und sei die fußballerisch bessere Mannschaft gewesen. Und mal verlor man nach Führung (Salchendorf III), mal verschuldete man einen Elfmeter (Birkelbach II), mal traf man ins eigene Tor (Dreis-Tiefenbach).

Gute Fair-Play-Bilanz

Dass bei der jüngsten Niederlage gegen Dreis-Tiefenbach Spieler fehlten, ist zwar richtig, relativiert aber auch die Tatsache, dass bei jeder der vier Niederlagen sieben Spieler und immerhin fünf Spieler drei Mal zum Einsatz kamen. Von großen Rotationen kann also keine Rede sein. Und ob knapp oder unverdient: am Ende stehen null Punkte.

Ruhe zu bewahren ist oft eine gute Sache, doch verbirgt dies auch die Gefahr poröser Selbstkritik. Man könnte zum Beispiel hinterfragen, ob nur fünf Gelbe Karten bei den vier Niederlagen ein Indikator für fehlende Galligkeit sind. Entscheidend is‘ schließlich auf’m Platz.

