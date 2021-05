Der VfL Bad Berleburg bietet wieder Sportabzeichen an

Bad Berleburg. Die Leichtathletik-Abteilung des VfL Bad Berleburg wagt sich im Juni erstmals wieder an die Vorbereitungen auf das Sportabzeichen.

Der VfL Bad Berleburg beginnt am Dienstag, ersten Juli , wieder mit dem Training und der Abnahmen für das Sportabzeichen.

Treffpunkt ist – wie üblich – das Kleinspielfeld am Stöppel. Ab 18 Uhr können sich die Sportler an der Leichtathletik-Anlage einfinden. Ganz wichtig: Die Verhaltensregeln, gemäß der CoronaSchVO vom 20. Mai, müssen eingehalten werden.

Wer an besagtem ersten Juni verhindert ist, muss sich jedoch nicht grämen. Denn der VfL Bad Berleburg hat vorgesorgt und bietet auch an anderen Tagen einen Lehrgang an. Weitere Termine finden jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat statt.

Wer nun Interesse hat, kann sich unter www.deutsches-sportabzeichen.de und über den VfL Bad Berleburg; Michael Boer (0171 8048814) informieren.

