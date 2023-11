Der zweite Anzug passt, Bad Berleburg I muss zulegen

Bad Berleburg Gemischte Gefühle beim VfL vor dem 6. Spieltag: Das Landesligateam braucht ein Erfolgserlebnis, das Bezirksligateam peilt das nächste an.

Dem Titelaspiranten lange Zeit Paroli geboten hat die zweite Mannschaft des VfL Bad Berleburg in der Volleyball-Bezirksklasse der Frauen. Das Landesliga-Team greift erst an diesem Samstag wieder ins Geschehen ein.

Bezirksklasse 17 Damen

VfL Bad Berleburg II – SG Siegen/Giersberg 1:3 (22:25, 13:25, 27:25, 22:25). Die VfL-Reserve hatte eine regelrechte Herkules-Aufgabe zu bewältigen. Das Team zeigte gegen den Titelaspiranten eine bärenstarke Leistung. Ein Punkt oder gar mehr lag in der Luft, dennoch standen die Gastgeberinnen am Ende unglücklich mit leeren Händen da.

Der VfL kämpfte hart und bot dem Favoriten über weite Strecken Paroli. Engagement und Entschlossenheit waren deutlich spürbar. Die Zuschauer waren beeindruckt von der Leistung der jungen Aufsteigerinnen und honorierten diese mit viel Applaus. „Wir haben unser bestes Saisonspiel gezeigt, ein deutlicher Aufwärtstrend ist klar zu erkennen“, resümierte Trainerin Catharina Hüster, deren Mannschaft bewiesen hat, dass sie sich in dieser Liga behaupten kann.

Zum Einsatz kamen: Chadischat Abaeva, Lea Böhl, Lilja Dickel, Lara Hüster, Ida Kühnert, Marie Lach, Mia Motl, Zoé Obermeier, Lena Penzin, Marie Vetter und Jana Weyler.

Nach diesem Achtungserfolg und dem vorangegangenen ersten Saisonsieg treten die Berleburgerinnen mit gestiegenem Selbstvertrauen zum nächsten Spiel, am morgigen Samstag beim VC Freudenberg II. Der VfL ist diesmal in der Favoritenrolle und will beim Schlusslicht einen Sieg einfahren.

Landesliga 6

DJK Sümmern – VfL Bad Berleburg (Sa., 13 Uhr). Quo vadis, VfL? Nach dem klassischen Fehlstart benötigen die noch punktlosen VfL-Volleyballerinnen dringend ein Erfolgserlebnis. Die Ausgangslage könnte jedoch kaum schwieriger sein, auf dem Papier sind sie gegen den Landesliga-Spitzenreiter aus Iserlohn krasser Außenseiter. Dennoch gab es zuletzt Anzeichen für einen leichten Aufwärtstrend. Das Team um Mannschaftskapitänin Lara Böttger wird alles daran setzen, diesen Trend fortzusetzen und vielleicht für einen Überraschungscoup zu sorgen.

Es wird ein kampfbetontes Match erwartet, bei dem die Kurstädterinnen ihr wahres Potenzial unter Beweis stellen möchten. „Wir müssen am Netz mit der nötigen Power agieren, unser Durchsetzungsvermögen verbessern, um etwas Zählbares mitnehmen zu können“, so die klare Marschroute von Coach Horst Reinhard.

Oberliga U18 weiblich

VfL Bad Berleburg – TuS Mondorf 2:1 (25:23, 21:25, 15:7). Der Knoten ist endlich geplatzt! Nachdem das weibliche U18-Team des VfL bis dato Lehrgeld in der Oberliga zahlen musste, hatte es bei seiner Heimpremiere in der Stöppelhalle allen Grund zum Jubeln. Mit einem beeindruckenden 2:1-Sieg gegen den TuS Mondorf bewiesen die jungen Balltalente ihr Können und feierte ihren ersten Oberliga-Erfolg. Die Mannschaft zeigte Teamgeist und eine starke Spielleistung, die sie zu weiteren Erfolgen motivieren wird.

VfL Bad Berleburg – Hennefer TV 1:2 (25:20, 14:25, 11:15). Gegen den Hennefer TV lag eine weitere Überraschung in der Luft. Die Gastgeberinnen lieferten sich ein spannendes und intensives Duell, das im Tie-Break entschieden wurde. Leider verloren sie unglücklich, aber der erste Erfolg war bereits ein Meilenstein.

Trainerin Catharina Hüster zeigte sich vollends zufrieden: „Die Mädels haben die Trainingsinhalte optimal umgesetzt, die positive Entwicklung im mannschaftstaktischen Bereich ist unverkennbar. Ich bin stolz auf das Team.“

Es spielten: Chadischat Abaeva, Lea Böhl, Lilja Dickel, Sofie Giebler, Lara Hüster, Ida Kühnert, Marie Lach, Mia Motl, Zoé Obermeier und Lena Penzinsdsd

Bezirksliga 18 U16 weiblich

SV RW Werl-Westönnen – VfL Bad Berleburg 0:2 (12:25, 8:25). Das weibliche U16-Team des VfL Bad Berleburg löste seine Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht mit Bravour.

SSV Meschede – VfL Bad Berleburg 2:0 (25:19, 26:24). Nach dem souveränen Auftaktsieg entpuppte sich das Top-Duell gegen den Spitzenreiter Meschede jedoch als knifflige Herausforderung. Es war ein Match der verpassten Chancen, denn bis zur Crunchtime agierte man in dem mitreißenden Match absolut auf Augenhöhe, in den entscheidenden Momenten versagten allerdings die Nerven. Dennoch haben die ambitionierten Volleyballerinnen gezeigt, dass sie das Potenzial haben, ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitzureden.

„Wir müssen noch ein wenig an unserer Konstanz arbeiten. Eine Aufschlagserie hat uns den ersten Satz gekostet, zwei individuelle Fehler den zweiten. Das ist ärgerlich. Dennoch befinden wir uns auf einem guten Weg“, so die optimistische Prognose von Trainer Jürgen Reinhard. Für den VfL am Netz: Mia Böhl, Julia Bohn, Inkeri Dickel, Johanna Henk, Hanna Knebel, Neele Rath, Mathilda Reinhard, Lyn Riedesel, Carolin Six, Sophie Spies, Mia Sophie Stremmel und Emma Vetter.

