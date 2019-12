Derby geht klar an TV Freudenberg

Siegen. Im Landesliga-Derby setzte sich der ersatzgeschwächte TV Freudenberg beim TV Jahn Siegen durch, während der TuS Fellinghausen in Vorhalle keine Chance hatte.

TV Jahn Siegen - TV Freudenberg 44:63 (20:28). Die rund 120 Basketballfans, die sich das Derby in der Kreissporthalle anschauten, wurden nicht mit einem Offensiv-Spektakel verwöhnt. Hauptgrund war sicher auch das Fehlen zweier Top-Scorer auf Freudenberger Seite: René Ben Meftah (Hörsturz) und Distanzschütze Frederic Zwinge (grippaler Infekt) mussten kurzfristig auf dieses brisante Spiel verzichten.

Nach beiderseits holprigem Start setzte sich der Favorit aus Freudenberg im Verlauf des ersten Viertels auch dank eines brillanten Dominik Bretthauer auf 16:4 ab, nutzte die vielen Fehlwürfe der Siegener, bei denen lediglich ein Dreier zum Viertelende den Weg ins Ziel fand. Zwei weitere Dreier zum Start des zweiten Viertels brachten die Gastgeber wieder in Schlagdistanz, ließ die gut stehende Raumverteidigung jetzt kaum noch Flecker Punkte zu. So kamen der Jahn bis auf 20:21 heran, ehe die Gäste das Viertel mit einem 7:0-Lauf beendeten und mit einem 28:20-Vorsprung in die Kabine gingen.

Sonderlob für Dominik Bretthauer

Auch im dritten Viertel konnte der TV Jahn Siegen in der Offensive wenig bewirken. Freudenberg setzte sich jetzt durch Dominik Bretthauer, Kevin Lütz und einige gute Aktionen von Miguel Ben Meftah weiter ab und entschied diesen Abschnitt mit 19:15 für sich. Mit einem 47:35-Polster ging Freudenberg ins Schlussviertel, baute den Vorsprung zunächst auf 51:41 aus, um sich dann mit den besseren Beinen und der größeren Treffsicherheit weiter abzusetzen. Spätestens nach den Dreiern von Miguel Ben Meftah und Kevin Lütz zum 60:42 war diese Partie entschieden, durften die vielen TVF-Fans mit dem Team feiern.

Entsprechend zufrieden war Trainer Heikel Ben Meftah: „Die Mannschaft hat moralisch und kämpferisch eine klasse Leistung gezeigt – und das durchweg.“ Sein Lob galt dem Teamgeist der dezimierten Mannschaft, doch hob der Coach diesmal Dominik Bretthauer hervor, der Frederic Zwinge in glänzender Manier vertrat. Ein enttäuschter Jahn-Kapitän Philipp Bruch analysierte dagegen: „Mit 44 Punkten kann man kein Spiel gewinnen. Die starke Mann-Mann-Verteidigung der Freudenberger hat uns große Probleme bereitet.“

Durch den Sieg kletterte Freudenberg auf den dritten Platz. Die nächsten Gegner heißen am nächsten Sonntag um 12 Uhr (Büschergrund) Nikola Tesla und am 15. Dezember auswärts Baskets Schwelm II.

TV Jahn Siegen: Himken (9), Pakmor (8), Bläser (6), Rau (6), Schulte (6), Mischur (4), Schenk (2), Bruch (2), Juffa (1), Schumacher, Schneider, Wahl.

TV Freudenberg: M. Ben Meftah (27/1 Dreier), Bretthauer (15/5), Lütz (9/3), Sahm (6), Emrich (3), Trautmann (2), Knie (2), Rott, Wirth, Reusch.

TSV Vorhalle - TuS Fellinghausen 93:60 (39:45). Bei den Vorhaller Routiniers zeigte Fellinghausen zwar eine gute Leistung in der Offense und gingen auch mit einem knappen Sechs-Punkte-Rückstand in die Halbzeit, doch ab dem dritten Viertel führte die starke Ganzfeldpresse des TSV Vorhalle zu vielen Fehlpässen und Unkonzentriertheiten bim TuS. Vorhalle setzte sich auf 68:50 ab – die Vorentscheidung. Im letzten Viertel war der TuS nicht mehr in der Lage, noch eine Aufholjagd zu inszenieren. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen gegen schwächere Gegner geholt werden.

TuS Fellinghausen: Jakubik-Dilba (20), Galster (4), Reuter (8), Kniesche (12), Klappert (10), Affronti, Haizmann, Gün (6).