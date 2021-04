Derbytime beim TSV Steinbach Haiger

Haiger. Der Fußball-Regionalligist empfängt am Samstag den FC Gießen. Hinspielniederlage ausgleichen.

Es ist Derbyzeit am Haarwasen. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger empfängt heute den FC Gießen und will die Hinspielniederlage gegen die Mittelhessen vergessen machen. „Derbys will man mit aller Macht gewinnen. Wir haben eine Hinspielniederlage (1:2) kassiert, die wir am Samstag gerne ausgleichen wollen.“, sagt TSV-Coach Adrian Alipour.

Und während der TSV vielleicht mit einem Auge noch etwas nach oben schielt, habe die Gäste andere Sorgen. Sie stehen aktuell auf Platz 15 und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Adrian Alipour ist trotzdem von den Stärken der Gießener überzeugt und warnt seine Mannschaft: „Gießen hat eine technisch starke Mannschaft mit richtig guten Individualisten in ihren Reihen – gerade in der Offensive. Viele Akteure verfügen über einen großen Erfahrungsschatz. Es ist ein richtig gutes Team, das im Jahr 2021 mehr als ordentlich gepunktet hat.“

„Ich gehe davon aus, dass die Gießener den Klassenerhalt schaffen werden. schenken wollen wir ihnen aber natürlich nichts, sondern mit unseren Stärken zum Erfolg kommen, ähnlich wie vergangene Woche gegen Alzenau“, so Adrian Alipour weiter.

Bitter ist der Ausfall von Kapitän Benjamin Kirchhoff, der aufgrund von Achillessehnenproblemen diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.