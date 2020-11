Die Kunstturner der Siegerländer KV werden am Samstag zum Halbfinale beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau mit arg geschwächtem Kader antreten, aller Voraussicht nach verlieren und damit nur den Kampf um „Bronze und Blech“ bestreiten dürfen. Oder sollen wir besser sagen „antreten müssen“? Denn das Vergnügen, am 19. Dezember erneut 500 Kilometer nach Schwäbisch Gmünd zum kleinen Finale zu reisen, wird sich in Grenzen halten. Sportlich fair wird man auch das über sich ergehen lassen.

Wenn dann unterm Tannenbaum eine pandemiebedingt chaotische Saison 2020 in der 1. Kunstturn-Bundesliga resümiert wird, hat sich die Abteilung Männerturnen der Deutschen Turn-Liga allenfalls ein Mini-Geschenk verdient. Das in diesen Zeiten immer wieder angepriesene „Fahren auf Sicht“ ist den DTL-Verantwortlichen nämlich nicht gelungen. Es war eher ein Stochern im Nebel. Deren viel zu langfristig angelegten Saisonplanungen haben verhindert, dass das reduzierte Erstliga-Programm schon im Oktober hätte beendet sein können – ohne die jetzt entstandenen Reibungsverluste zwischen Liga-Organisation und einigen Vereinen, deren Wünsche bei der DTL nie Gehör fanden – Nachwirkungen nicht ausgeschlossen.