Devise des TuS Dotzlar: „Dann müssen wir halt vier machen“

Dotzlar. Florian Schabert vom TuS Dotzlar tippt die Spiele des Wochenendes. Wie immer haben wir dazu auch ein Video mit einem Kurzinterview gedreht.

In der dritten Runde des Wittgensteiner Fußball-Tippspiels ist Florian Schabert der Experte, der gegen unsere Redaktion antritt. Schabert ist neuer Trainer des C-Kreisligisten TuS Dotzlar und zuletzt mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet. Gegen den SV Feudingen II und beim FC Hilchenbach II hieß es, jeweils nach Führungen, am Ende 3:3. Auch eine Umstellung auf eine Fünfer-Abwehrkette half bei der Reduzierung der Gegentore noch nicht.

„Ich glaube, ein 1:0 oder 2:1 kann der TuS Dotzlar noch nicht. Wenn wir grundsätzlich immer drei Tore bekommen, dann müssen wir halt vier machen“, sagt Schabert mit einer Prise Galgenhumor: „Eishockey quasi.“ Für das Auswärtsspiel bei Laasphe/Niederlaasphe II am Sonntag tippt er konsequenterweise einen 5:3-Sieg seines Teams.

Mit seinem Engagement in Dotzlar ist Schabert, der bei Schmallenberg lebt, absolut glücklich: „Ich wurde optimal begrüßt und im Rahmen der Möglichkeiten gut ausgestattet. Dotzlar ist für mich als erste Mannschaft im Seniorenfußball die perfekte Station.“

Auf die beiden Wittgensteiner Bezirksligisten sieht er gegen die Teams aus seiner Heimat schwere Aufgaben zukommen – für Birkelbach als auch den TuS Erndtebrück fürchtet er am Wochenende „Nullrunden“ gegen Schmallenberg/Fredeburg bzw. Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen.

Die Tipps im Überblick: Schabert // WP

Holzwickede - TuS Erndtebrück 2:2 2:0

Bad Berleburg - RW Lüdenscheid 1:1 1:1

SF Birkelbach - Schmallenberg/Fr. 1:5 2:5

Assingh./W./W. - Erndtebrück II 3:1 3:3

SF Obersdorf/Rödgen - SF Edertal 1:2 1:2

Siegen-Giersb. - Laasphe/Niederl. 2:1 2:0

SF Birkelbach II - SV Schameder 1:3 1:2

Oberes Banfetal - Dreis-Tiefenb. 1:1 3:2

Kredenb./Müsen - Aue-Wingesh. 1:1 1:2

FC Ebenau - Eckmannshausen 2:2 3:1

VfB Banfe - Diedenshausen 1:2 2:2

FC Hilchenbach - FC Benfe 1:2 1:3

Laasphe/Niederl. II - TuS Dotzlar 3:5 1:2

VfB Banfe II - SV Feudingen II 0:4 1:2

FC Weidenhausen - Schameder II 2:0 1:4

SV Feudingen III - Girkhausen 2:2 0:3