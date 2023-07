DHB-Pokal: TuS Ferndorf erwischt in Runde eins ein Freilos

Köln/Ferndorf. Der Drittligist greift erst in der zweiten Qualifikationsrunde im September in den Wettbewerb ein.

Handball-Drittligist TuS Ferndorf hat für die erste Runde des DHB-Pokalwettbewerbs 2023/2024 ein Freilos gezogen und greift damit erst in der zweiten Runde der Qualifikation ein (4. bis 24. September). Die Auslosung erfolgt am 29. August.

Für die erste Qualifikationsrunde galt es, bei der Ziehung am Montagmittag in der Geschäftsstelle der Handball-Bundesliga in Köln insgesamt sechs Paarungen zu ermitteln. Dafür waren 24 Mannschaften aus der 2. und 3. Liga in zwei Lostöpfe verteilt worden. Neben dem TuS Ferndorf durften sich auch der HC Oppenweiler/Backnang, TuS Fürstenfeldbruck, Eulen Ludwigshafen, VfL Eintracht Hagen, TuSEM Essen, HSG Krefeld Niederrhein, MTV Braunschweig, Bergische Panther, Dessau-Roßlauer HV 06, TuS N-Lübbecke und der VfL Lübeck-Schwartau über ein Freilos freuen. HBL-Justiziar Andreas Thiel zog für die erste Runde (26./27. August) diese sechs Spiele:

Gruppe Nord: TuS Vinnhorst - HSG Nordhorn-Lingen, TV Emsdetten - 1. VfL Potsdam, Eintracht Hildesheim - TSV GWD Minden – Gruppe Süd: EHV Aue - SG BBM Bietigheim, TV Gelnhausen - HSC 2000 Coburg, HSG Hanau - ASV Hamm-Westfalen.

Die Mannschaft des Gernsdorfer Trainers Michael Lerscht, ASV Hamm-Westfalen, muss also beim Ersten der Staffel Süd-West der vergangenen Saison antreten. Hamm ist Absteiger aus der 1. Bundesliga.

Für den Wettbewerb gelten für die Teilnehmer der 1. und 2. Bundesliga die Platzierungen bzw. Liga-Zugehörigkeit der Saison 2023/24. Für die Drittligisten zählt dagegen das Spieljahr 2022/2023.

