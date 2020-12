Die abstrusesten Ideen der FIFA sind die realistischsten

Bei der FIFA wird die Entwicklung des Videobeweises für den Amateurbereich vorangetrieben. Warum das nicht abwegig ist, erklärt unser Kolumnist.

Die FIFA teilte nun mit, dass der Videobeweis auch für die untersten Spielklassen ein Thema sei. Ein zentrales Thema ist dabei die semi-automatische Überprüfung von Abseitsstellungen. Aufgrund dieser nicht allumfassenden Variante wird das Ganze derzeit als „VAR light“ diskutiert, führt zu Gelächter bei den Amateuren und Kopfschütteln bei den Landesverbänden. „Dass ein solches System in unserem Fußballkreis Einzug hält, halte ich für ausgeschlossen“, sagt zum Beispiel der Kreisvorsitzende Marco Michel. Das Thema sei noch nicht diskutiert worden und „absolut abwegig“.

Auch mir erscheint die Vorstellung absurd, wie ein zusätzlicher Schiedsrichter in dem kalten Kabuff eines Wittgensteiner Kreisligisten sitzt und auf einen Bildschirm starrt. Doch irgendwie ist da dieses mulmige Gefühl in der Magengegend, das einen nicht herzhaft darüber lachen lässt. Und im nächsten Moment weiß man auch warum: weil die Begriffe „FIFA“ und „abwegig“ in einem Atemzug vorkommen. WM in Katar? Total abwegig!

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ganz besonders die abstrusesten Ideen der FIFA Realität erfahren. Und die Information der FIFA, dass bereits drei Technologieanbieter an der nächsten Entwicklungsphase des Projektes interessiert seien, lassen das Abwegige plötzlich ziemlich wahrscheinlich erscheinen. Vielleicht nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr, doch ich lege mich fest: der Videobeweis „light“ wird kommen. Schon deshalb, weil der DFB die Ideen der FIFA seit jeher mit Achselzucken oder Handschlägen erwidert.

