Die Grenze zwischen dem, wo der Sport anfängt und aufhört

Ein Betreuer assistiert biertrinkend als Linienrichter. Bei aller Liebe zum Freigeist Kreisliga geht das unserem Kolumnisten zu weit.

Ein Mann mit einem Bier in der Hand, nichts weiter. Das Bild entstand bei dem Spiel zwischen dem TuS Diedenshausen und Oberes Banfetal. Die Krux war in diesem Fall nur, dass der Mann in der anderen Hand die Fahne des Linienrichters hielt und als Betreuer dem Schiedsrichter assistierte. Bei aller Liebe zum Freizeitgeist der Kreisliga: das ist des Guten zu viel.

Es geht nicht um die Sittenpolizei oder moralische Standards, was zudem anmaßend wäre, auch geht es hier nicht um die Person. Thema ist hier ausschließlich der sportliche Gedanke. Alkohol hat vor den Wellenbrechern, egal bei wem und in welcher Form, nichts zu suchen. Von der Normalität, die man auch einem jüngeren Publikum damit vermittelt, mal ganz abgesehen. Es geht nicht um Verbote oder Konservativismus, sondern um das Einhalten eines dem Sport zugewandten Mindestmaßes.

In meiner eigenen aktiven Laufbahn gab es keinen Strafenkatalog, in dem das Thema Alkohol nicht sanktioniert wurde. Ein Klassiker war zum Beispiel, dass kein Bier im Trikot(oberteil) getrunken werden durfte. Dabei ging es nie um die drei bis zehn Euro für die Mannschaftskasse, ja selbst das Erzieherische stand nicht an erster Stelle. Die Regel sollte schlichtweg eine Grenze ziehen zwischen dem, wo der aktive Sport im Verein anfängt und wo er aufhört. Das Trikot als Symbol dafür, dass Alkohol an dieser Stelle keine Salonfähigkeit erfährt.

Ein Einzelner mag das das Thema anders sehen, die Verantwortlichen eines Vereins hingegen sollten sich gut überlegen, welches (Vor-)Bild man am Sportplatz abgeben möchte.

