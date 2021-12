Turnier in Lünen Die Jüngsten der Judofreunde räumen in Lünen ab

Lünen. Judofreunde Siegen und JC Gernsdorf mit guten Resultaten aus Lünen zurück.

Da war die Freude gleich zwei Mal groß bei den Siegener Judofreunden und dem JC Gernsdorf. Zum einen, weil man dann doch noch mal in diesem Jahr auf die Matte konnte, und zum Jahresabschluss auch noch richtig gut abräumte. Die Bilanz konnte sich sehen lassen, beim 1. Lüner Rüschkamp-Cup, einem Bezirksturnier für alle Altersklassen, denn im Rückreisegepäck waren nicht weniger als 14 Medaillen, darunter sieben Mal Gold, und zusätzlich für die Judofreunde ein Pokal für den dritten Platz in der Vereinswertung.

Aus Sicht der Judofreunde Siegen zeigten die Jüngsten in der Altersklasse 11 eine besonders beeindruckende Leistung. Sie holten alleine vier Mal Gold. Bis 28 kg gelang dies mit zwei Haltegriffsiegen Jolina Sening. Michelle Ens (-33 kg) gewann auch ihre beiden Kämpfe vorzeitig, wobei sie unter anderem ihre Vereinskameradin Marielle Herbst bezwang, die Dritte wurde. Mit einen knappen und einen souveränen Sieg mit O-soto-otoshi landete Gero Anders bis 29 kg auf Platz eins. Bis 31 kg siegte zunächst Jonathan Gehrke mit Haltegriff. Eng wurde es im Finale, wo er sich mit Kampfrichterentscheid durchsetzte.

Vier Siege in Folge

Nick Sening (-40 kg) löste in der Altersklasse U13 eine Mammut-Aufgabe. Im starken Teilnehmerfeld setzte er mit vier Siegen in Folge ein Zeichen und gewann verdient die Goldmedaille. Luan Shala wurde bis 55kg Zweiter. Die gleiche Platzierung gelang auch Jill von der Wippel (U15/-48 kg). Zunächst siegte sie mit Haltegriff. In Runde zwei überraschte sie ihre Gegnerin mit einem Armhebel. Im Finale konnte Jill dann baer nicht mehr zulegen und wurde mit Uchi-mata (Schenkelwurf) vorzeitig besiegt.

Hier ein Blick auf die Aktiven des JC Gernsdorf. Mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage holten sich Jule Krämer (bis 36 kg) und Eric Roth (bis 29 kg) gute zweite Plätze in der Altersklasse U11. Ebenfall auf dem Treppchen landete in der Gewichtsklasse bis 44 kg Paula Schmidt mit Platz drei. In der U13 fuhr Adrian Kaiser einen hochverdienten Turniersieg mit drei blitzsauberen Siegen, davon einen mit Haltegriff, ein. Marie Ax (U15/-52 kg) stand dieser Leistung in nichts nach und verließ zweimal mit vorzeitigen Siegen die Matte. Einen dritten Platz steuerte Schwergewichtler Sebastian Kuhlmann im Männerbereich zum guten Gernsdorfer Gesamtergebnis bei.

