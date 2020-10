Die Unberechenbarkeit der Kreisliga A

Siegen-Wittgenstein. In der Fußball-Kreisliga A überraschen Woche für Woche neue Mannschaften. Eine Prognose für den weiteren Verlauf ist schwierig.

Fans der Spannung lieben sie, Mathematiker fürchten sich davor: Die Unberechenbarkeit. Wenn auf die heimische Kreisliga A eine Vokabel in dieser Saison besonders zutrifft, dann diese. Und das ist mehrerlei Hinsicht. Zwischen fünf und sieben Spieltagen haben die Teams aktuell absolviert. Bereits dort wird eine Diskrepanz sichtbar, die nicht zuletzt der Corona-Lage geschuldet ist. Corona wird natürlich auch weiter ein Thema bleiben, vor allem der FC Kreuztal war direkt von einer Infektion betroffen, steht deswegen erst bei fünf Partien und darf sich über Nachholspiele unter Woche freuen. Auch der SV Feudingen war indirekt davon betroffen, denn auch die Wittgensteiner mussten in Quaratäne und durften zwei Wochen nicht spielen. „Der Spielplan ist schon sehr eng getaktet. Gerade die Spiele unter der Woche stellen eine zusätzliche Belastung dar“, sagt Sascha Schwarz, Trainer des SV Feudingen. Er trifft damit den allgemeinen Tenor, der bereits vor dem Start in die XXL-Saison herrschte.

Die (Geheim-)Favoriten

Nach einem guten Fünftel kann man eine erste grobe Einschätzung der Tabellenkonstellation vornehmen. Vorweg marschieren aktuell der Siegener SC, der jüngst beim 5:5 gegen Niederndorf zwei Punkte verschenkte, und der SV Setzen, die gerade offensiv immer besser in die Spur finden. Dazu stehen auch der SV Germania Salchendorf II und die SG Siegen-Giersberg bei 14 Zählern. Der SSC ist sicherlich für viele eine echte Überraschung, doch Trainer Ali Dakouche hat es geschafft, aus den vielen guten Einzelspielern eine echte Einheit zu Formen: „Da lag ein großer Schwerpunkt drauf in der Vorbereitung. Dazu war es mir wichtig, dass wir an unserem Image arbeiten, das in den vergangenen Jahren nicht das beste war. Ich möchte hier langfristig etwas entwickeln“, so Dakouche. Seine Elf ist die einzige, die diese Saison noch ungeschlagen ist.

Am Sonntag wird das Siegener Derby zum Topspiel Unberechenbare Spielzeiten sind in der Kreisliga A keine Seltenheit. Bereits vergangene Saison wurde mit der SG Mudersbach/Brachbach eine Mannschaft Meister, die in der Saison 2018/19 nur knapp dem Abstieg von der Schippe sprang. Am Sonntag, 18. Oktober, kommt es zum Topspiel Siegener SC - SG Siegen-Giersberg.

Ein Auge sollte man spätestens seit dem vergangenen Wochenende auf auf die Sportfreunde Edertal richten. Mit einem deutlichen 4:0 bezwang man den bisherigen Ligaprimus Salchendorf. 12 Punkte holte die Trevisi-Elf aus den vergangenen fünf Spielen und stößt damit in die Spitzengruppe der Liga vor. „Hinten sicher stehen und dann unsere Konter gut ausspielen. Das war nicht nur am Sonntag das Erfolgsrezept“, sagte Steffen Linde, Co-Trainer der Edertaler.

Die Sorgenkinder

Beim Blick in den Tabellenkeller fällt vor allem ein Name besonders auf: Der SV Netphen. Vor anderthalb Jahren noch knapp die Bezirksliga-Relegation verpasst, findet sich die Elf von Stephan Schwarz nun am anderen Ende wieder. Der Trainer mahnt aber zur Ruhe: „Ich habe vor Beginn der Saison immer gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen müssen. Wir haben viele junge Spieler vor der Saison dazubekommen, die wir langfristig aufbauen wollen. Diese Spielzeit ist außerdem kein Sprint, sondern ein Marathon. Viele Faktoren spielen für den Ausgang eine Rolle.“ Dazu hatte der SV Netphen auch mit schwierigen Umständen zu kämpfen. Erst vor wenigen Wochen kehrte man auf die heimische Anlage in der Schmellenbach zurück, deren Sanierung sich verzögerte. Das machte eine saubere Vorbereitung quasi unmöglich.

Noch härter trifft es bislang den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf, der noch bei null Punkten. In der Liga der Unberechenbarkeit sollte man sich aber mit zu frühen Prognosen zurückhalten.