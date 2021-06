Dieter Falk: Motorradsport-Legende ist gestorben

Dieter Falk auf seiner 250er Adler in Aktion. In den 50er Jahren ist der Freudenberger einer der besten deutschen Motorradfahrer.

Dieter Falk, 1958 Deutscher Meister in der 250 ccm-Klasse, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Freudenberger war eine Motorradsport-Legende.

Freudenberg. Die Motorradfahrer trauern um einen Großen ihrer Zunft, der besonders in den 1950er Jahren auf sich aufmerksam machte: Dieter Falk ist am 5. Juni im Alter von 90 Jahren gestorben. Er prägte in jener Zeit die heimische Motorsportszene entscheidend mit. 1956 wurde er auf einer 250er Adler Deutscher Juniorenmeister, 1958 folgte die Krönung mit dem Deutschen Meistertitel in der 250er Klasse auf einer zum Saisonanfang erworbenen 250er Adler – in jenem Jahr, als der Weidenauer Walter Schneider erstmals Deutscher Meister und Weltmeister mit dem Nürnberger Hans Strauß in der Seitenwagen-Klasse wurde. Dieter Falk hatte aber noch einen weiteren erfolgreichen Weggefährten in seinen Meisterjahren: Den Grissenbacher Botho Knipp, ebenfalls Deutscher Juniorenmeister 1958 und 1960 im Motorradstraßenrennsport.

Dieter Falk, am 6. Oktober 1930 in Freudenberg geboren, wuchs in der elterlichen Werkstatt und der angegliederten Tankstelle seines Vater Richard Falk auf. Mit 21 Jahren schnupperte der Ur-Flecker als Ausweisfahrer im Motorrad-Geländesport und als Grasbahnfahrer, ehe mit 24 Jahren seine erfolgreiche Straßen-Karriere begann.

„Hexenkurs“ auf der Isle of Man

Dieter Falk fuhr außer auf den nationalen legendären Rennstrecken wie Avus, Norisring oder dem Battenberg-Ring 1958 auch die TT auf der Isle of Man, jener weltberühmten und berüchtigten Strecke, die nicht nur für große Erfolge steht, sondern auch Schicksale schrieb und heute noch schreibt. Dort wurde er auf dem gefährlichen Straßenkurs Fünfter in der Leichtgewichtsklasse, auf einem 250er Motorrad, das mit einem rund 30 PS starken, wassergekühlten Motor und einem Sechsganggetriebe ausgestattet war.

Dieter Falk ist von seinem Verein, dem MSC „Freier Grund“ Neunkirchen, mehrfach ausgezeichnet worden. Foto: karl-heinz messerschmidt

Dieter Falk fuhr sein letztes großes Rennen auf der Isle of Man, auf jenem „Hexenkurs“ auf der Insel in der irischen See, wie er die 60 km lange Strecke nannte: Sechs Runden auf einer Landstraße durch viele Ortschaften mit Vollgas.

Seit 1954 war er Mitglied im MSC „Freier Grund“ Neunkirchen und erhielt einige Ehrungen und Auszeichnungen. Die letzte Würdigung war im Januar 2020, als er – wie auch Botho Knipp – nach 65 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Dieter Falk heiratete 1960 „grenzübergreifend“, denn seine „Böscher“ Ehefrau Doris († 2020) brachte er mit „et Flecke“. Zwei Kinder, Sohn Henry und Tochter Simone, wuchsen zwischen Kochtopf, Auto-/Motorrad-Werkstatt und Esso-Tankstelle auf. Kfz-Meister Henry Falk stieg nach seiner Bundeswehrzeit 1982 in den väterlichen Betrieb ein, den er bereits über 25 Jahre alleine, mit seiner Ehefrau Heike führt.

Dieter Falk starb nach 90 erlebnisreichen Jahren dennoch plötzlich an den Folgen einer Herzoperation. Er wird am Freitag auf dem Freudenberger Friedhof zu seiner letzten Ruhestätte getragen.

