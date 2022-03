Spies und Spiele #2 DLV hat begrüßenswerte Haltung – aber nicht in seinen Regeln

Sport und politische Botschaften: Die Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zeigen den Zwiespalt der Athleten auf großer Bühne.

Die Leichtathletiksaision erlebt national ihren Höhepunkt. Es ist Kalenderwoche neun, Karneval und Krieg. Zeit für Höchstleistung und klare Haltungen.

Dass Sportler die große Bühne im Wettkampf nicht für politische Botschaften nutzen dürfen, ist bekannt. Die Geschichte zeigt aber, dass sie sich darüber hinwegsetzen: Erhobene Fäuste, Kniefälle und Regenbogenfarben fanden ihren Weg in die Stadien, teilweise in die Geschichtsbücher, mindestens aber in die aktuelle Presse.

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig kam es dazu nach dem 3000-Meter-Finale der Männer. Sieger Maximilian Thorwirth lief mit erhobenen Peace-Zeichen über die Ziellinie, trug dabei ein für die Ukraine stehendes blau-gelbes Armband. Im Siegerinterview ließ er wissen, dass er nicht verstehe, warum eine Schweigeminute und die klare Haltung des DLV „gegen jegliche Form der Aggression“ gestattet wird, aber ihm und seinen Leverkusener Kollegen diese Botschaft verwehrt werden sollte. Er setzte sich darüber hinweg und rief nach seinem Siegt: „Disqualifiziert mich doch!“

Im Laufe der Meisterschaften zeigten dann immer mehr Athleten Flagge – ohne Disqualifikationen. Später räumte der DLV ein, dass „Regelwerk, mündige Athleten und solche Bühnen“ gegebenenfalls andere Vorgaben erforderlich machen würden. Immerhin.

Aber worum geht es? Das Recht seine Meinung zu äußern? Den Sport als politikfreie Zone zu erhalten, um frei von jeder Einstellung ein friedliches Miteinander zu gewährleisten? Geht es um politische Meinungen oder Solidarität?

Fakt ist: Das Leid der Menschen in den betroffenen Gebieten ist nicht hinnehmbar und verdient unser Mitgefühl. Fakt ist auch, dass der Verband eine begrüßenswerte Anti-Kriegs-Haltung einnimmt, deren Umsetzung aber keinen Platz in den Regeln findet.

Das Wochenende zeigt, dass Sport und Politik nie ganz trennbar sind und Athleten in einem Zwiespalt stehen zwischen dem, was Regeln fordern und dem, was unserer Welt bewegt – abseits der Leipziger Laufbahn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein