Dotzlar hat im Derby der B-Juniorinnen die Nase vorn

Wittgenstein. Zwei Partien, eine Spielabsage und drei „geschenkte“ Punkte gab es bei den Fußballfrauen aus Wittgenstein. Der FC Ebenau gewann erneut souverän.

Reduziertes Programm bei den heimischen Fußballfrauen in der Kreisliga A. Der viele Regen verwandelte den Naturrasen in Schameder in ein großes Planschbecken, sodass die Partie gegen Kredenbach/Müsen abgesagt werden musste. Auch das Spiel zwischen dem SV Gosenbach und dem TuS Dotzlar fand nicht statt. Die Personaldecke ist bei den Wittgensteinerinnen durch Krankheit und Verletzungen aktuell zu dünn für den Spielbetrieb. Der FC Ebenau, der kommenden Sonntag Schameder zum Derby empfängt, marschiert weiter, während Verfolger SV Setzen klar beim SV Oberes Banfetal gewinnt

Bei den B-Juniorinnen wurde das am Saisonbeginn ausgefallene Derby nachgeholt. Der TuS Dotzlar siegte dabei klar am Halberg.

A-Kreisliga

SG Johannland-Salchendorf – FC Ebenau 0:4 (0:2). Der FC Ebenau dominierte das Spiel von der ersten Minute an, doch die Gastgeber wehrten sich meist erfolgreich und durch starke Paraden der Keeperin. Bei unangenehmen Wetterbedingungen stand es zur Pause deshalb „nur“ 2:0 für die Gäste, die mit Tessa Grauel die dreifache Torschützin und auch beste Spielerin auf dem Platz stellten. Trainer Sascha Imhof attestierte ihr eine überragende Leistung: „Sie hat das Spiel auch als Taktgeberin angetrieben.“

In der zweiten Halbzeit trat Johannland-Salchendorf zwar häufiger und mutiger in der gegnerischen Hälfte auf, doch blieben klare Chancen aus. Nachdem Emilia Bald nach der Pause Ende das 3:0 erzielte, war der Bann endgültig gebrochen und Ebenau siegte hochverdient mit 4:0.

SV Oberes Banfetal – SV Setzen 0:6 (0:3). „Meine Mannschaft hat unterm Strich gut gespielt, doch Setzen ist schon eine Hausnummer. Die haben richtig ordentlich Fußball gespielt. Da gibt es zwei, drei Spielerinnen, die einfach den Unterschied machen“, resümierte SVO-Trainer Tobias Reuter die Niederlage gegen den Tabellendritten. Trotzdem war sein Team nicht chancenlos und erarbeitete sich gute Einschussmöglichkeiten.

Insgesamt ging das Ergebnis aber auch in der Deutlichkeit in Ordnung, da Setzen in beiden Halbzeiten keine schwachen Phasen hatte und durchweg dominant auftrat.

Im nächsten Spiel geht es für Oberes Banfetal zum Tabellenvorletzten SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden – dort wiederum sind drei Punkte Pflicht.

B-Juniorinnen

SV Oberes Banfetal – TuS Dotzlar 1:6 (1:3). Gegen SF Siegen hatte der TuS Dotzlar zwar im Pokal nach Elfmeterschießen das Nachsehen, doch konnte das Team von Steve Dußat vor über 50 Zuschauern mit erhobenen Hauptes vom Platz gehen und selbstbewusst auf die Partie gegen Oberes Banfetal blicken. Dußat zeigte sich zufrieden: „Wir haben die Favoritenrolle angenommen, doch auch einige Chancen liegengelassen. Trotzdem war wieder – wie schon gegen Siegen – jede für jede da. Wir haben zum Teil auch die Jüngeren eingesetzt, die ihre Sache sehr ordentlich gemacht haben.“

Björn Donges sah trotz des widrigen Wetters eine ordentliche Leistung seines Teams. „Dotzlar hat verdient gewonnen, allerdings mit ein paar Törchen zu viel“, ergänzte der Trainer des SVO.

Die TuS-Tore erzielten Lenia Strackbein (2.), Linn Knebel (8.), Leonie Dörnbach (69./FEM), Vivien Wolf (67.) sowie Kiana Bartels zweifach (10., 52.). Für Oberes Banfetal traf Jule Melzer zum zwischenzeitlichen 1:3 (30.).

In 14 Tagen findet bereits das Derby-Rückspiel in Dotzlar statt.

