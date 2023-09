Dotzlar unterliegt Setzen - gefühlt aber etwas zu deutlich

Siegen. Eine klare Niederlage setzte es schon am Donnerstagabend für die A-Liga-Fußballerinnen des TuS Dotzlar. Der Trainer gewinnt Erkenntnisse.

In der Fußball-A-Kreisliga der Frauen bejahte der SV Setzen den Wunsch des TuS Dotzlar nach einer Spielverlegung. Da der TuS am Wochenende kein Team hätte stellen können, fand das Spiel bereits am Donnerstag statt.

Nach den 90 Minuten und einer klaren 1:5 (0:3)-Niederlage sah sich Dotzlars Trainer Thorsten Gans in seiner Annahme bestätigt, dass der SV ganz oben in der Tabelle mitmischen wird: „Setzen hat sich gut verstärkt. Vor allem Anke Birlenbach hebt mit Ihrer Erfahrung aus der Landesliga das Niveau spürbar an. Wir hatten sie zwar nach zehn Minuten besser im Griff, da hatte sie aber schon zweimal genetzt.“

Trotz des frühen Rückstands verteidigte Dotzlar solide, vergab selbst aber auch zwei gute Torchancen. Das zwischenzeitliche 3:0 beantwortete Tanja Baxmann mit dem Anschlusstreffer (64.). Für den Endstand sorgten schließlich zwei Elfmeter. „Der zweite war nicht nur meiner Ansicht nach keiner. Das war aber auch der einzige Fehler des sonst sehr guten Schiedsrichters“, resümierte Gans.

