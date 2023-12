Drei Spiele, drei Siege: Wallau/Laasphe mit „weißer Weste“

65:54 besiegten die Damen-Basketballerinnen der SG Wallau/Laasphe die starke TSG Steinbach. Laura Gampper verbuchte „season-high“.

Während die TSG Steinbach mit fast „voller Kapelle“ anrückte, musste Wallau/Laasphe kurzfristig auf gleich mehrere Spielerinnen verzichten. Verletzungsbedingt fehlten Xenia Engelhardt, Merle Fischer, Lilli Frank und Annalena Fischer. Dafür kehrten Dilay Arslan und Amelie Förster zurück ins Team von Trainer Jann Burholt. Die Zuschauer in der Sporthalle der Mittelpunktschule Wallau erwartete auch deshalb ein Spiel auf Augenhöhe.

Manchmal kommt es anders, als man denkt: Normalerweise steht bei Steinbach vor allem Lorena Herzberg als herausragende Spielmacherin im Fokus, das Spiel der Gäste ist daher durchaus berechenbar. Nicht so dieses Mal: „Steinbach zielte darauf ab, unsere Abwehr mit unterschiedlichen Aufbauspielerinnen zu beschäftigen, sodass Herzberg immer an freien Positionen zu finden war“, analysierte SG-Coach Burholt.

Zwar litt das Tempo darunter, doch war Steinbach dadurch in jeder Aktion äußerst flexibel. Zudem verteidigte der Gast solide gegen das schnelle Spiel der SG nach Rebounds, stand stabil in der Zonenverteidigung und machte den Raum sehr eng. Verdient ging das erste Viertel mit 14:12 an Steinbacherinnen, die dann ihre Führung zwischenzeitig sogar auf 22:10 ausbauen konnten.

„Dreier“ bringen die Wende

„Erst danach haben wir angefangen die Zone besser zu attackieren und auch die Drei-Punkte-Würfe gingen endlich rein“, so Burholt zufrieden. Bis das Ergebnis für die SG in den grünen Bereich sprang, dauerte es allerdings bis ins letzte Viertel an. Vor allem das „alte Leid“ der Freiwurf- und Dreierquoten brachte dieses Mal Zählbares ein. Freiwürfe erreichten zu 71 Prozent ihr Ziel, an der Dreier-Linie sorgte unter anderem Laura Gampper mit neun Punkten für ihre beste Punkteausbeute in dieser Saison (21 Punkte). Auch die Entwicklung von Klara Breil ist zu erwähnen, die nach Partien mit zwei und sechs Punkten dieses Mal auf satte 16 kam. Am Ende ging der Sieg in Ordnung, weil die SG erneut Nehmerqualitäten zeigte und geschlossen auftrat.

Das nächste Heimspiel findet am 27. Januar in der der Sporthalle der Wallauer Mittelpunktschule statt. Gegner ist dann der TSV 1846 Butzbach II.

Es spielten und punkteten: Laura Gampper (21), Klara Breil (16), Chiara Golpon (12), Sophie Frank (10), Dilay Arslan (6), Amelie Förster, Lara Toprak und Lena Wagner.

