Drohender Spielstopp: vorhersehbar und vermeidbar

Impfquoten um die 60 Prozent werden auch Folgen für den Sport haben. Für unseren Kolumnisten alles eine Frage gesellschaftlicher Solidarität

Wegen der hohen Inzidenzen haben sowohl der Sächsische Fußball-Verband (SFV) als auch der Thüringer Fußball-Verband (TFV) die Saison bereits unterbrochen. Weihnachten wird die Pandemie nicht abschwächen, für die Entwicklung der nächsten Wochen braucht es keinen Propheten. Ebenso braucht es keinen Archimedes für die Feststellung, dass auf Gesellschaften mit Impfquoten um die 60 Prozent keine rosige Zukunft zukommt. Und überhaupt Gesellschaft: Wo ist denn die damals vielzitierte Solidarität hin, als es noch keinen Impfstoff gab?

An einem Strang ziehen

Solidarität ist so alt wie das Römische Reich, „in solidum“ hieß es damals. Einer für alle, alle für einen, oder in Deutung eines Ziels: Sieg über Missstände ist nur gemeinsam möglich. Damit das funktioniert, brauchte es über die Jahrtausende viele kleine Regeln zum Schutze der Allgemeinheit. Ich stelle mir vor, wie in meiner Heimat Feudingen jemand um zwei Uhr nachts seinen Balkenmäher anschmeißt, weil er die gesetzliche Nachtruhe als unterdrückendes Instrument „von denen da oben“ empfindet. So funktioniert Zusammenleben nun einmal nicht, auf andere Rücksicht zu nehmen ist ein hohes Gut – und ein Eckpfeiler des Sports.

Wenn also bald wieder alle Spielbetriebe stillstehen, Kinder wieder bewegungslos vor Endgeräten hocken und die letzte Fritteuse im Vereinsheim abgekühlt ist, braucht es dieses Mal kein Gejammere. Alles war vorhersehbar und vermeidbar. Wenn die zivile Gesellschaft des 21. Jahrhunderts Solidarität so definiert, muss sie sich über mittelalterliche Folgen nicht wundern.

