Durchhalteparolen fehl am Platz

Mit gesenkten Köpfen ab in die Katakomben: Die Ferndorfer Spieler um Keeper Kai Rottschäfer, der in Bietigheim fehlen wird.

Ferndorf. Noch drei Spiele hat der TuS Ferndorf in diesem Jahr in der 2. Liga zu bestreiten. Am Freitag geht die Reise zur SG BBM Bietigheim.

Jetzt, da sich das Jahr dem Ende nähert, ist auch die Pause in der 2. Handball-Liga absehbar. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag und der Partie gegen den TSV Bayer Dormagen steht der TuS Ferndorf noch drei Mal auf der Platte. Zum Start in die Jahresabchluss-Trilogie steht am Freitag die Reise ins Schwabenland, zur SG BBM Bietighein, auf dem Ferndorfer Laufzettel. Der Ball fliegt dort ab 19 Uhr durch die Sporthalle am Viadukt.

Die Misserfolgsserie des TuS, nur ein Sieg aus 15 Spielen, die schon fast deprimierende Vorstellung am vergangenen Samstag in Kreuztal gegen die DJK Rimpar. Sind da überhaupt noch Ansätze spürbar, die dem Siegerländer Handball-Fan Hoffnung machen können?

Für Trainer Robert Andersson stellt sich diese Frage nicht. „Selbstvertrauen ist da, finde ich, das merke ich immer wieder. Klar, die Stimmung könnte besser sein, aber wir alle wollen den Erfolg.“

Für den Schweden sind das keine Durchhalteparolen, sondern Erkenntnisse aus den Trainingssitzungen, in denen immer wieder nach Wegen gesucht werde, die in den Spielen zuvor angehäuften Fehler in Zukunft tunlichst zu vermeiden. „Unser Hauptproblem ist vorne“, sieht Andersson im Offensivspiel den derzeit größten Nachholbedarf. „Wir brauchen Tempo, müssen die richtigen Entscheidungen treffen, der Ball muss laufen“, fordert er eindringlich. Und: „Wir können gegen alle gewinnen, auch Überraschungen sind möglich.“

Der Blick geht gen Süden, ins Schwabenland, wo die SG BBM Bietigheim gewiss auch nicht wunschlos glücklich ist mit dem zehnten Tabellenplatz und negativem Punktekonto. „Aber“, hat Andersson aus seinem Videostudium erkannt, „da ist individuelle Stärke, ein ausgeglichener Kader.“ Er bezeichnet die Bietigheimer als „spanisch spielendes Team“, in Anlehnung an die Weltklasse-Auftritte der Iberer in der Vergangenheit.

Verletzungsgeschichte unerreicht

Nun, allzu oft wurden die Bietigheimer diesem Vergleich nicht gerecht, doch dürften sie zumindest in Sachen Personalstand dem TuS einiges voraus sein. Die Ferndorfer Verletzungsgeschichte dieser Saison ist unerreicht. Und sie reißt nicht ab. Da ist man auf der einen Seite froh, dass mit Mattis Michel und Kim Voss-Fels angeschlagene Akteure wieder voll ins Training eingestiegen und am Freitag einzusetzen sind. Da tut sich aber andererseits im Tor eine neue Baustelle auf. Tim Hottgenroth setzte wegen Leistenproblemen zwei Tage mit dem Training aus. Und er kann nicht von Kai Rottschäfer vertreten werden, der die Reise ins Ländle nicht mit antreten wird. Die Hoffnung heißt Lucas Puhl, der seit gefühlt eineinhalb Jahren fehlt. Nur sporadisch ist mit seinem Einsatz nach ausgeheiltem Daumenbruch zu rechnen, so dass also doch die Hauptlast auf Hottgenroth liegen dürfte.

Von anderen Rückkehrern zu berichten, dürfte in diesem Jahr schwer fallen. So ist Jonas Faulenbach - wenn überhaupt - erst gegen Saisonende ein Thema, Josip Eres frühestens mit Beginn der Rückrunde im neuen Jahr, ebenso auch Andreas Bornemann. Namen, die als Trio für zehn, 15 Tore im Spiel stehen, die schmerzlich benötigt werden, um die Kurve zu kriegen.

Nun, es müssen eben die anderen richten, die - wie es Robert Andersson ausdrückt - „einen Tick besser werden, auch mal ,Sch...-Tore’ machen müssen“. Ein wichtiger Knackpunkt ist bislang die Konstanz innerhalb der 60 Minuten. „Das müssen wir hinkriegen“, fordert der Trainer. Und das am besten noch im Jahr 2021.

