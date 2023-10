Ebenau macht im Derby gegen Dotzlar früh alles klar

Wittgenstein. Manche Trainer waren trotz Niederlage nicht unzufrieden. Andere glaubten, ihre Elf hätte beim Trikots anziehen etwas vergessen.

Was brachte der Spieltag der Kreisliga A für die Wittgensteiner Teams? Während der FC Ebenau im Derby gegen den TuS Dotzlar seiner Favoritenrolle gerecht wurde und Zweiter ist, befinden sich der SV Schameder und der SV Oberes Banfetal im Tabellenkeller. Beide verloren ihre Partien am Sonntag.

FC Ebenau – TuS Dotzlar 4:0 (4:0). Das Eder-Derby ging hochverdient an den FC Ebenau, der damit als Tabellenzweiter in Lauerstellung bleibt. Trainer Sascha Imhof war begeistert: „Unser Plan hat neunzig Minuten prima funktioniert, über die gesamte Spielzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft.“ Vor allem in der Anfangsphase ließ der FCE seine Qualität aufblitzen und ging binnen 17 Minuten mit 3:0 in Führung. Dotzlars Trainer Thorsten Gans beglückwünschte seinen Gegenüber und machte seinem eigenem „kleinen Kader keinen Vorwurf“. Einzig den Elfmeter zum 3:0 umschrieb Gans als „fragwürdig“.

In der zweiten Hälfte beruhigte sich das Spielgeschehen, Ebenau ging mit den Chancen etwas fahrlässig um und wechselte maximal aus. „Wir haben zum Glück viele zuverlässige Aushilfen, die uns sonntags unterstützen. Sie alle leben den Teamgeist, deswegen ist es kein Konkurrenzkampf. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen“, so Imhof. Für Ebenau trafen Karla Mengel, Marie-Christin Becker und Theresa Womelsdorf per Doppelpack.

SV Schameder – SV Setzen 0:9 (0:3). „Es klingt vielleicht komisch bei einem 0:9, aber ich war vor allem mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden“, sagte Schameders Trainer Jan Philipp Klaus. Seine Mannschaft musste ohne eine einzige Auswechselspielerin das Topteam des SV Setzen empfangen, fast die Hälfte des Kaders ist nicht einsatzfähig. Der SVS stand auch wegen dieser Vorzeichen tief und wehrte sich gegen die Angriffe tapfer und meist erfolgreich.

In der zweiten Halbzeit gingen dem Team dann aber erst die Kraft und damit Konzentration aus, was schließlich zu individuellen Fehlern führte. „Ich bin nicht unzufrieden, denn die Spielerinnen haben gezeigt, dass sie auch ohne große Einsatzerfahrung – eine war erst 16 Jahre jung – disziplinierten Fußball spielen können. Wenn wir weiter gut arbeiten, bin ich mir sicher, dass wir in der Rückrunde stabiler werden“, konstatierte Klaus hoffnungsvoll.

SV Gosenbach – SV Oberes Banfetal 5:2 (3:0). In Gosenbach spielte der SVO ein bisschen Jekyll im zweiten und Hyde im ersten Durchgang. Trainer Tobias Reuter war nach dem verdienten 0:3-Rückstand nach 45 Minuten dementsprechend bedient: „Wir haben offenbar beim Anziehen der Trikots die Köpfe in der Kabine gelassen und die erste Halbzeit komplett verschlafen. Ich kann mich an kaum einen Pass erinnern, der nicht in den Füßen des Gegners landete. Das war eine reine Konzentrationssache.“

Nach einer deutlichen Kabinenansprache lief es dann besser. Folgerichtig kam der SVO durch zwei Treffer von Kira Fabienne Wamich auf 2:3 heran und war die bessere Mannschaft. Statt dem Ausgleich folgte jedoch ein Elfmetertor für Gosenbach, der zum „alten Trott der ersten Halbzeit führte“, so Reuter. Hängende Köpfe seien nach Rückschlägen ein generelles Thema in dieser Saison.

