Derby geht an die Sportfreunde Edertal erkämpft sich in Unterzahl Sieg gegen Laasphe

Raumland. Was für ein Derby: Nach einer Minute führt Edertal 1:0 Aber zur Pause wettet kaum einer auf Heimsieg.

Wer ist das beste Wittgensteiner Team in der Fußball-Kreisliga A Siegen-Wittgenstein? Wie im Hinspiel (4:2) so behielt auch im gestrigen Rückspiel das Team aus Edertal die Nase vorn gegen den FC Laasphe/Niederlaasphe. Die Sportfreunde siegten mit 3:1 – darauf hätten zur Halbzeit nicht alle Zuschauer gewettet.

Zwar führten die Platzherren im sehr intensiven Spiel, das ein Dutzend Gelber Karten beinhaltete, schon in der ersten Minute mit 1:0, weil der bärenstarke Niklas Linde traf. Und auch im Verlauf der ersten Spielhälfte verbuchte Edertal die besseren Szenen, „weil uns nach dem ganz frühen Gegentor die Verunsicherung anzumerken war“, wie Gästecoach Jonas Pfeil erklärte.

Gelb-Rot schon vor der Pause

Doch mit der 44. Minute änderten sich die Verhältnisse. Peter Rosenblatt von den Sportfreunden stieg zum zweiten Mal etwas härter ein und sah Gelb-Rot, wobei Edertals Trainer Sandro Trevisi die erste Verwarnung als zu hart empfand. Fortan war seine Elf in Unterzahl, und Trevisi hatte kein gutes Gefühl, denn schon sechs Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Tim Strack für den Ausgleich.

Laasphe/Niederlaasphe witterte jetzt Morgenluft, „wir hatten das Spiel eigentlich durch die Überzahl gut im Griff“, so FC-Trainer Pfeil. Er musste allerdings mit ansehen, wie seine Truppe, der man anmerkte, wie wichtig ein Sieg gewesen wäre, zu hektisch agierte. „Wir haben zu viel gewollt, der Schuss ging nach hinten los.“

Von der anderen Seite betrachtete es freilich Trevisi: „Meine Mannschaft hat mit zehn Mann eine unglaubliche Moral gezeigt und sich in Unterzahl den Sieg verdient“, meinte der SF-Trainer.

Knackpunkt war ein Freistoß, den Laasphe schnell ausführte – allerdings in die Füße eines Edertalers. Aus dem Konter machte Jan-Philipp Dörnbach das 2:1 (67.). Und in der Nachspielzeit erlöste Finn Kaiser per erneutem Konter den Anhang der Sportfreunde, die auf Platz acht bleiben. Verlierer Laasphe ist weiter Viertletzter, musste aber den vor ihm liegenden Konkurrent Wilnsdorf/Wilgersdorf drei Punkte davon ziehen lassen, nachdem de TuS mit einem 3:1 gegen Siegen-Giersberg überraschte.

