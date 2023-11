Edertal und Aue-Wingeshausen enttäuschen auswärts

Wittgenstein In der A-Liga sorgten die beiden schwächsten Wittgensteiner Mannschaften für positive Schlagzeilen. Die beiden besseren enttäuschten.

Spätestens nach dem neuerlichen Debakel bei der SG Oberschelden hat die Auswärtsschwäche des TSV Aue-Wingeshausen in der Kreisliga A SiWi eine neue Dimension angenommen. Aber auch die Sportfreunde Edertal bekleckerten sich auf fremdem Platz nicht miut Ruhm – 0:1 bei Abstiegskandidat VfB Burbach.

SG Oberschelden – TSV Aue-Wingeshausen 5:2 (2:0). Von Beginn an war die Uvira-Elf den gut aufspielenden Gastgebern unterlegen, sodass es nur fünf Minuten dauerte, bis Djordje Ristic die Murmel vorbei an Marcel Sonneborn im Wingeshäuser Kasten platzierte und die Wittgensteiner erneut einem Auswärtsrückstand hinterherliefen. Zur Mitte der ersten Halbzeit gab es ein kurzes Aufbäumen des TSV. Marc Koch, Maximilian Schreiber sowie Gideon Schmidt ließen aber ihre Chancen ungenutzt.

Doch der Widerstand wurde von Oberscheldens Top-Torjäger Roko Juricic mit dem Treffer zum 2:0 Pausenstand im Keim erstickt (37.). In der zweiten Halbzeit machten die Siegerländer dann kurzen Prozess Innerhalb von 12 Minuten stellten erneut Ristic (60.), Ludi Manada (65.) und ebenfalls Juricic mit seinem zweiten Treffer auf 5:0 (72.). Die TSV-Treffer in der Endphase von Gideon Schmidt (79.) und Niklas Dohle (85.) kamen zu spät, um mehr als Ergebniskosmetik zu sein

VfB Burbach – Sportfreunde Edertal 1:0 (0:0). Die Edertaler zeigten eine durchwachsene Leistung, hatten dabei zwar deutlich mehr Ballbesitz als die Gastgeber, aber kamen kaum zu gefährlichen Abschlüssen. In den entscheidenden Momenten fehlte der entscheidende Pass ins letzte Drittel oder das Maß an Schlussgenauigkeit, sodass viele Torchancen wortwörtlich in der Siegerländer Leere endeten.

Das sollte sich in der zweiten Halbzeit rächen, in der die Gastgeber dann mit der einzigen Torchance durch Ishkhan Mahmudyan das 1:0 erzielten und Edertals Schicksal besiegelten (86.). Während die Mannschaft von Trainer Andreas Schneider zurück in ihr altes Muster der fehlenden Konstanz zurückfallen zu scheint, war der Trainer nach der Partie durchaus angefressen: „Wenn du oben irgendwie dabei bleiben willst, musst du nächste Woche Oberschelden schlagen.“

