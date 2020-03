Ein Kopfball sorgt für Niederlage des VfL Bad Berleburg II

In der Fußball-Kreisliga C ist das Spiel des FC Ebenau bei Germania Salchendorf III am Sonntagmorgen abgesagt worden, weil der Sportplatz am Wüstefeld noch dicken Schneeschicht bedeckt war.

VfL Bad Berleburg II - SV Netphen II 0:1 (0:0). Es war eigentlich ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Viel Ballgeschiebe, viel Gepöhle und wenig spielerische Glanzmomente. Umso passender war dann die Art und Weise, wie das Tor des Tages fiel: Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld der Netphener köpfte Berleburgs Louis Lauber über seinen herausgeeilten VfL-Torwart Alex Kari hinweg ins eigene Gehäuse (82.). Ein ärgerliches Missverständnis zwischen dem Abwehrmann, der das „Leo“ des Schlussmanns zu spät gehört hatte.

TuS Dotzlar - SV Feudingen II 1:5 (0:3). In der Anfangsphase verpasste der TuS durch Kevin Zissel und Joshua Böhl zwei Hochkaräter auf die Führung. „Da müssen wir in Führung gehen, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen“, erklärte Dotzlars Trainer Gerold Koch. Er gab jedoch zu, dass der Sieg der Feudinger am Ende verdient war. Denn nach dem 1:0 von Johannes Bosch (18.), spielten nur noch die Gäste. Erneut Bosch (40.) und Philipp Dickhaut (43.) erhöhten noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang verlieh dem TuS ein verwandelter Strafstoß von Joshua Böhl (52.) Hoffnung. Die begrub Feudingen jedoch durch Dickhaut (60.) und Marian Stuchlik sen. (88.). Immerhin kann Koch bis Anfang Mai auf den reaktivierten Kevin Benner zurückgreifen, der „durchaus höher spielen“ könnte, so Koch. Für Benner ist Fußball neben dem Motorsport nur Hobby Nummer zwei.

SpVg Bürbach II - Sportfreunde Sassenhausen 5:0 (2:0). Am Ende war die 0:5-Niederlage der Sportfreunde Sassenhausen beim Spitzenreiter Bürbach II nach Klaus Afflerbachs Geschmack „etwas zu hoch“: „Der Sieg war natürlich verdient, aber Bürbach ist nicht unser Kaliber und das wichtige war, dass die Jungs sich nicht hängen lassen haben“, so der neue Trainer, der gleichzeitig sein Debüt bei den SFS feierte. Christoph Schnell (27.) und Duc-Anh Nguyen-Le (40.) hatten die Führung der SpVg. erzielt. Als Ali Hassan wegen Beleidigung die Rote Karte sah, stockte Bürbach in Unterzahl durch Philipp Klein (60./88.) und Rizo Curovic (71.) auf.

SG Laasphe/Niederlaasphe II - Red Sox Allenbach 2:2 (0:0). Die Partie nahm erst nach der Pause richtig Fahrt auf, als die SG dank Cem Kavran (54.) und Daniel Blöcher (57.) nicht unverdient in Führung ging.

Nach dem Anschlusstreffer der Red Sox durch Jonas Bolduan (64.) drängten die Gäste auf den Ausgleich. Lange Zeit schien es so, dass Laasphe/Niederlaasphe der zweite Saisonsieg gelingen sollte, doch Allenbach erzwang einen Handelfmeter, den Kapitän Sascha Handke links unten versenkte (86.).