Ein Startschuss, der für manche Spieler keiner ist

Viele Teams trainieren kontaktlos. Wer darauf jedoch keine Lust oder eine andere Sicht auf die Dinge hat, sollte dafür nicht kritisiert werden.

Noch sind die Handbremsen der Fußballabteilungen im Amateursport angezogen. Auch in Siegen-Wittgenstein warten Vereine auf den Tag x, an dem uneingeschränkt wieder Fußball gespielt werden kann. Bis dahin trainieren viele Teams kontaktlos, Hauptsache zusammen in Bewegung sein, lautet das Credo. Das ist natürlich richtig, insbesondere in psychologischen wie sozialen Aspekten.

Doch es ist auch nachvollziehbar, dass eben das nicht jedermanns Ding ist. In meinem Umfeld haben nun mehrere Spieler ihrem Verein mitgeteilt, solange nicht zu trainieren, bis die Inzidenzwerte dauerhaft im Keller sind und somit Kontaktsport wieder möglich ist. Für das zusätzliche Argument, dass ja eigentlich Sommerpause sei, wurden sie indes belächelt und mit ziemlich blöden Kommentaren begleitet.

Dass gerade jetzt und im Kontext mit ersten Lockerungen kickende Väter und Mütter zunächst an ihre Kinder und an mögliche Aktivitäten mit der Familie denken, lässt so mancher Kabinenproll außer Acht. Niemand zeigt mit dem Finger auf die, die wieder auf dem Fußballplatz stehen. Also sollte auch niemand mit dem Finger auf die zeigen, die andere Prioritäten haben oder einen halben Startschuss ablehnen. Ein Kumpel meinte: „Gerade jetzt, wo es hoffentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis Fußball ohne Einschränkung wieder starten kann, mache ich lieber noch ein paar Waldläufe alleine. Die paar Wochen machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.“ Diese Meinung muss man nicht teilen, darüber jedoch den Kopf zu schütteln, ist deplatziert.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

