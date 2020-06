Ein wichtiges Exempel für den Schutz der Schiedsrichter

Pass in die Gasse #228

Nach einem Angriff auf einen Schiedsrichter hat ein Richter nun harte Strafen verkündet. Warum das höchste Zeit wurde, erklärt unser Kolumnist.

Was Angriffe auf Schiedsrichter betrifft, war 2019 ein trauriges Jahr. Bedenklich war nicht nur die Vielzahl von Fällen mit körperlicher Gewalt. Auffällig war auch, dass sich manche Vorgänge nicht nur im klischeebehafteten Kreisligafußball abspielten – Alkohol am Spielfeldrand oder Spieler mit durchgebrannten Sicherungen reichten als Stereotype nicht mehr aus.

Einmal wird in einem Bambini-Spiel (!) ein Schiedsrichter von einem Vater bewusstlos geschlagen, ein anderes Mal läuft ein 48-Jähriger bei einem B-Jugendspiel auf den Platz und schlägt einen 15-jährigen Spieler mit der Faust ins Gesicht. Beides Vorfälle in NRW - an einem einzigen Wochenende im Oktober.

Strafmaß unterschiedlich – und teilweise lasch

Die Strafen für solche Fälle sind sehr unterschiedlich. Von langen Spielsperren bis zu Anti-Aggressionstraining wurde vieles ausgesprochen. Nur eines fand in den Urteilen wenig Anklang: saftige Geldstrafen. Jetzt hat ein Richter des Amtsgerichts Lemgo zwei Brüder wegen eines im Verhältnis eher harmlosen Vorfalls zu insgesamt 8100 Euro verdonnert, einer der beiden erhielt sogar fünf Monate Haft auf Bewährung. Die Brüder hatten einen Schiedsrichter so zu Boden gestoßen, dass dieser sich schwer an der Schulter verletzte.

Sind statuierte Exempel oft zu hinterfragen, kann hier nur applaudiert werden. Schließlich ist es nicht so, dass Verbände und Gerichte keine anderen Wege ausprobiert hätten. 2906 Angriffe auf Unparteiische (Saison 2018/2019) sind 2906 zu viel. Vielleicht kapieren das manche Akteure ja eher beim Blick in den Geldbeutel.

