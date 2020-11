„Eine Mixtur aus Fehlern“

Erst mitten in der Nacht auf Montag kletterten die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf aus dem Bus. Gut 500 Kilometer musste das Gefährt mit dem in Konstanz am Bodensee besiegten Siegerländer Tross bewältigen, ehe nach mehr als sechs Stunden Fahrzeit die Beine wieder bewegt werden konnten. Und natürlich hatten die Akteure, die den späten Sonntagnachmittag auf der Platte der Schänzle-Halle verbracht hatten, die Niederlage noch nicht so richtig verdaut.

Das gelang auch nicht, als man am Nachmittag den obligatorischen Corona-Test über sich ergehen lassen musste. Erst, als man sich am Abend in der Halle versammelte, das Spielgerät in die Hand nahm, verflog der Frust von Konstanz allmählich und machte einem „Jetzt-erst-recht-Gefühl“ Platz.

Beweglichkeit fehlt

Robert Andersson, der Trainer, war dank seiner Analyse der 60 Minuten vom Bodensee schon ein wenig schlauer als seine Spieler. „Wir haben das vor allem in der Abwehr nicht so gut gemacht wie gegen Hamm“, zog er ein erstes Fazit aus seinen Beobachtungen. Klar, wer einen Titelanwärter besiegt, muss bei den abstiegsbedrohten Süddeutschen etwas falsch gemacht haben.

Und den Hauptgrund sah der schwedische Coach der Siegerländer in der Defensivarbeit. „Da fehlte mir in den entscheidenden Minuten einfach die Beweglichkeit“, so Andersson gestern Nachmittag, als er in Gedanken schon wieder tief in den Plänen für Mittwochabend und das nächste Auswärtsspiel bei einem Kellerkind, nämlich dem TV Emsdetten, steckte. Manchmal ist es offenbar gar nicht so schlecht, wenn den Spielern nicht viel Zeit zwischen den Begegnungen bleibt. Man grübelt eben nicht so viel.

Dem Trainer ist es vorbehalten, die Dinge auf den Punkt zu bringen, und auch mit dem einen oder anderen kritischen Wort nicht hinter dem Berg zu halten.

Andreas Bornemann in Mannschaft des Spieltags Ferndorfs Linkshänder Andreas Bornemann hat mit seinem Auftritt am Mittwoch gegen Hamm maßgeblich zum Sieg beigetragen. Das honorierte auch die HBL und berief in in die „Top 7“ des 8. Spieltags. Die Auswärtsfahrt für den TuS Ferndorf ist kein Zuckerschlecken. Knapp 1000 Kilometer werden die Ferndorfer in den Knochen haben, wenn sie nach dem Spiel wieder im heimischen Siegerland ankommen.

Denn die Tatsache, dass der TuS 35 Minuten lang aus einem Guss agierte und 18:14 führte, um dann in den Schwächemodus umzuschalten, muss ja seine Gründe haben. Der vor der Partie angesprochene Substanzverlust durch die ungeheure Belastung, die nur kurze Vorbereitungsphase nach der zweiten Quarantäne - sicher spielt das alles eine Rolle. In der Spiel-Rekapitulation des Sonntags taucht das bei Robert Andersson indes nur am Rande auf. „Wir haben von den letzten drei Spielen zwei gewonnen. Das ist echt gut. In Konstanz haben wir es in den letzten 20 Minuten nicht mehr so gut hinbekommen. Die Abwehr hatte ihre Probleme, die Torhüter haben nicht so viele Bälle gehalten wie gegen Hamm.“

Julian Schneider und Torben Matzken ist die Enttäuschung nach dem Abpfiff in Konstanz anzumerken. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Albrecht

Webers Spielpraxis

Es gab auch erfreuliche Aspekte der Reise in den Süden: Der Auftritt von Patrick Weber nach monatelanger Verletzungspause. Der Zwei-Meter-Mann erzielte sechs Tore von der rechten Rückraumposition, allein fünf nach der Pause. „Er hat das gut überstanden“, so der Trainer über den Einsatz Webers in Konstanz. Was er jetzt vor allem braucht, ist jetzt Spielpraxis.“ Nun, dafür wird schon allein der prall gefüllte Spielplan bis Neujahr sorgen.

Da auch die Linkshänder-Alternative, Andreas Bornemann, seine fünf Tore im zweiten Durchgang fast ausschließlich nach Einzelaktionen erzielte, mag die Schwächen im Ferndorfer Zusammenspiel aufdecken. „Es ist eine Mixtur aus vielen Sachen“, wollte sich Andersson da allerdings nicht festlegen. „Wir schauen lieber nach vorne, immerhin haben wir in dieser Woche noch zwei Spiele.“

Die muss der TuS - wie auch schon in Konstanz - ohne seinen Halblinken Jonas Faulenbach bestreiten. Die Sehnenverletzung in der rechten Schulter, die er sich in der Partie gegen Hamm zugezogen hatte, scheint indes nicht so schlimm zu sein, wie zunächst befürchtet. Es besteht die Hoffnung, dass Faulenbach im Nikolaus-Auswärtsspiel beim Dessau-Rosslauer HV wieder zur Verfügung steht.

Und der Mannschaftsbus rollt sich derweil schon mal wieder ein für die Tour ins Münsterland.