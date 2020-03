„Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt“, ist nur einer von vielen Motivationssprüchen, die sich Sportler in ihrer täglichen Trainingsarbeit gebetsmühlenartig vorsagen, um nochmals die berühmte „Schippe“ draufzulegen. Noch mehr Training, noch mehr Schweiß, noch mehr Leiden für den maximalen Erfolg. Doch wo hört das „gesunde“ Überschreiten von körperlichen Grenzen auf und wo fängt das Zerstören des eigenen Körpers an?

Jährlich finden in der Bundesrepublik Deutschland knapp 1,3 Millionen Fußballspiele statt. Von den Bambinis bis hin zu den Profis wird auf den Sportplätzen der Nation gegen den Ball getreten. Aus Liebe zum Sport, aus Liebe zum Verein und aus Liebe zu den Kameraden, die man schon jahrelang kennt. Um dieses Pensum Woche für Woche abspulen zu können, muss man oftmals leidensfähig sein. Viele Sportler, auch in unserem Altkreis, wollen Sonntag für Sonntag fit sein, obwohl sie mit ihrem Hobby kein Geld verdienen.

Der Griff zu Schmerzmitteln ist da für viele Fußballer der nächste Schritt. Ob Ibuprofen, Paracetamol oder Voltaren – Schmerztabletten werden auch in den heimischen Kabinen teilweise herumgereicht wie Kaugummi auf dem Schulhof und konsumiert wie Smarties.

Schmerzmittel sind gefährlich

Zu dünne Kader und bettelnde Trainer lassen angeschlagene Spieler bis in die untersten Klassen zu Tabletten greifen. Der geflügelte Spruch „Wir brauchen dich am Wochenende“ wird zum Mantra – an die langfristigen Folgen denken jedoch nur die Wenigsten.

„Das Gefährliche an Schmerzmitteln im Sport ist, dass es die Ursache nicht behandelt, sondern den Schmerz nur unterdrückt. Das Problem wird dadurch nur verschleppt, nicht behoben. Der Schmerz hat eine wichtige Funktion für den Körper, denn er signalisiert, dass etwas nicht stimmt. Dieses Warnsignal wird ausgeblendet und Folgeverletzungen sind dann die logische Konsequenz“, schüttelt Dr. Alexander Belz, Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie des Kreisklinikums Siegen, den Kopf über den unverhältnismäßigen Konsum von Medikamenten.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt Kai Dengler vom VfL Bad Berleburg am Boden. Im Landesligaspiel hat es den Außenstürmer böse erwischt. Foto: Peter Kehrle

Besonders stößt dem 38-Jährigen auf, dass viele Sportler diese Pharmakone präventiv schlucken, um sich vermeintlich unverwundbar zu machen. Als Abschreckung bedient sich Dr. Belz eines prominenten Beispiels.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Klasnic (u.a. Werder Bremen), der schon seit seiner Jugend an einer leichten Vorerkrankung litt, nahm in seiner aktiven Karriere so viele Schmerzmittel, dass irgendwann seine Nieren versagten – eine Transplantation war die Folge. Noch heute leidet der 40-Jährige unter den Nachfolgen des Voltaren-Missbrauchs, muss ständig an die Dialyse und hat nun schon drei Organtransplantationen hinter sich.

„Die Schmerztabletten, im Fall von Ivan Klasnic Voltaren, greifen Nieren, Magen, Darm und Leber an. In hoher Dosierung sorgen diese Präparate dann unter Umständen zu einem solchen Kollaps“, erklärt Dr. Belz weiter. Zwar seien höhere Dosierungen von Schmerzmittel verschreibungspflichtig, doch können simple Ibuprofen 400 ohne Weiteres einfach in den Apotheken gekauft werden. „Dann nehmen die Sportler einfach zwei Tabletten und haben denselben Effekt wie bei einem verschreibungspflichtigen Medikament.“

Dunkelziffer bleibt geheim

Hinzu kommt, dass Schmerztabletten nicht offiziell als Dopingmittel geführt werden, da sie die Leistung eines Sportlers vordergründig nicht verbessern – und Kontrollen gibt es im Amateurbereich ohnehin nicht. So ist eine hohe Dunkelziffer des Tabellenmissbrauchs in den unteren Klassen zu vermuten. Im Profifußballbereich geht man von 60 Prozent an Spielern aus, die regelmäßig Schmerzmittel einnehmen.

So sollte sich jeder Sportler selbst hinterfragen, wie viel ihm ein Fußballspiel wert ist. Denn Schmerz ist keine Schwäche, sonder ein wichtiges und deutliches Warnsignal.