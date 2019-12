Eintracht Rheine pustet dem TuS Erndtebrück die Kerzen aus

Rheine. Der TuS Erndtebrück lässt in Rheine die für den Abstiegskampf nötige Einstellung und fußballerische Qualität vermissen. Am Ende steht es 0:6.

Wer nach dem Remis und der ordentlichen Leistung vor Wochenfrist gegen Preußen Münster II auf eine Trendwende gehofft hatte, wurde bitter enttäuscht. Die wenigen Anhänger des TuS Erndtebrück, die den 216 Kilometer langen Weg ins nördliche Münsterland auf sich genommen hatten, sahen die zweite herbe Auswärtsklatsche in Serie. Nach dem 1:7 in Holzwickede vor drei Wochen, damals noch unter Trainer Alfonso Rubio Doblas, folgte am gestrigen Sonntag ein 0:6 beim FC Eintracht Rheine.

Der neue Coach, Michael Müller, war ähnlich bedient wie sein Vorgänger. „Wir haben uns scheiße verkauft, das kann man so nicht machen in dieser Klasse. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ding so in die Hose geht.“

Das Kernproblem der Wittgensteiner waren die Zweikämpfe, die Rheine in überwältigender Mehrheit für sich entschied – und so nicht nur das Angriffsspiel der Blau-Weißen unterband, sondern auch immer wieder gegen eine unsortierte Abwehr ins Umschaltspiel ging.

Katastrophale Zweikampfquote

„Ich habe es vermisst, dass unsere Spieler unbedingt den Zweikampf gewinnen wollen, unbedingt den Ball behaupten wollen. Wir waren im Zentrum nie an den Leuten. Das hatte wenig mit Abstiegskampf zu tun“, stellte Müller fest, der Ausreden nicht gelten ließ: „Das kann man auch nicht am Wetter festmachen oder am tiefen Naturrasen.“

Abgesehen von der ersten Minute, als der TuS mit dem ersten Angriff eine Flanke vors Tor und die Rheiner Abwehr ins Schwimmen brachte, kam Erndtebrück zu keinem Zeitpunkt für einen Punkt in Frage. Schon in der zweiten Minute stand es 1:0 für Rheine, als Mirko Janning eine Freistoß-Hereingabe einköpfte. „Wir laufen nicht mit und die können sich aussuchen, welcher der beiden freien Spieler das Tor macht. Damit fing das dann an“, berichtete Müller. Die Zahl der Erndtebrücker Saisongegentore nach Standards dürfte bereits deutlich im zweistelligen Bereich sein, auch die späteren Tore folgten diesem Muster.

Beim 2:0, das Jörg Husmann in der 9. Minute erzielte, verloren die Wittgensteiner den Ball im Mittelfeldzentrum. Rheine schaltete schnell um, kam schnell über den Flügel in die gefährliche Zone und Husmann musste nur noch den Querpass verwerten. Ähnlich fielen später auch die weiteren Gegentore.

Zu schnelle Ballverluste

Der fehlenden körperlichen Präsenz im Zentrum, wo Mehdi Reichert und Taira Tomita einen schweren Stand hatten, versuchte Müller zur Halbzeit mit der Einwechslung von Lars Birlenbach entgegenzuwirken, der in die Innenverteidigung rückte – Moritz Brato rückte dafür ins Mittelfeld vor.

Der Effekt dieser Rochade verpuffte. Rheine blieb dominant und erhöhte durch schnörkellosen, gradlinigen Fußball mit Toren von Husmann (50.), Timo Scherping (78.) und Guglielmo Maddente (81.). Hinzu kam ein Eigentor von Tatsuya Yamazaki (75.).

Und nach vorne? Abgesehen von einer Gelegenheit für Murat-Kaan Yazar, der den richtigen Moment für den Abschluss verpasste, war da nicht viel. Kaum einmal schaffte es Erndtebrück, vorne einen Ball zu behaupten oder ein nennenswertes Flügelspiel aufzuziehen. Müller: „Rheine war da viel, viel präsenter und im Umschaltspiel einfach besser. Wir sind der Musik meistens hinterhergelaufen und haben deshalb auch in der Höhe verdient verloren.“

Namen und Zahlen

Aufstellung TuS Erndtebrück: Knopf – Jäger, Čović, Brato, Yamazaki – Reichert, Tomita – Sallauka (63. Bilgicli), Yazar (46. Birlenbach), Attiee (63. Rada) – Ruzgis.

Zuschauer: 216.

Tore: 1:0 Mirko Janning (2.), 2:0/3:0 Jörg Husmann (9., 50.), 4:0 Eigentor Tatsuya Yamazaki (75.), 5:0 Timo Scherping (78.), 6:0 Guglielmo Maddente (81.).

Nächstes Spiel: Ennepetal (A).