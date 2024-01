Eiserfelder Cup: „Fürsten“ jubeln nach Neunmeterschießen

Siegen Turnier des FC Eiserfeld für Kreisligisten zum Jahresausklang. VfL Klafeld-Geisweid bezwingt im Finale den FC Hilchenbach II.

Einen Tag nach dem Steiner-Cup, den Bezirksliga-Tabellenführer TSV Weißtal für sich entschied (wir berichteten), organisierte der FC Eiserfeld in der neuen Sporthalle am Siegener Giersberg seinen 12. Eiserfelder Hallencup, der Mannschaften aus den Kreisligen vorbehalten war. Insgesamt zwölf Teams buhlten um die Nachfolge des SV Schameder, der 2019 gegen die SpVg. Bürbach triumphiert hatte. In den folgenden drei Jahren musste das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Beim Comeback waren die beiden Finalisten aus 2019 allerdings nicht mit dabei.

In der Gruppe A setzte sich überraschend B-Ligist FC Hilchenbach II mit 13 Punkten vor den A-Ligisten VfL Klafeld-Geisweid und SV Fortuna Freudenberg II durch. Die Flecker schieden damit aus, denn nur der Erste und Zweite kam weiter. In der Gruppe B dominierte die SG Oberschelden. Der A-Liga-Aufsteiger gewann alle fünf Spiele und nahm mit dem TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden einen B-Ligisten mit ins Halbfinale.

Im Semifinale standen sich die beiden B-Ligisten dann direkt gegenüber. Hilchenbachs Reserve behielt mit 2:1 die Oberhand. Wenig später zog der VfL Klafeld-Geisweid durch ein 1:0 gegen Oberschelden ins Finale ein. Mit der SGO war die damit stärkste Mannschaft ausgeschieden und verlor anschließend das Spiel um Platz drei gegen den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden mit 1:3 nach Neunmeterschießen. Ebenfalls erst „vom Punkt“ entschieden wurde das Finale: Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden, ehe sich die „Fürsten“ im Neunmeterschießen mit 5:4 durchsetzten und 250 Euro Siegprämie einheimsten. lgr

