EJOT-Team TV Buschhütten: Ein Wechselbad der Gefühle

Saarbrücken/Buschhütten. Beim Saisonfinale der Triathlon-Bundesliga geht es extrem spannend zu. Für das EJOT-Team TV Buschhütten gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung.

Zum erneuten „Doppelschlag“ hat es für die Mannschaften vom EJOT-Team TV Buschhütten in diesem Jahr nicht ganz gereicht.

Beim Finale der Triathlon-Bundesliga am Leistungsstützpunkt in Saarbrücken sicherten sich die EJOT-Damen Zsanett Bragmayer, Lisa Tertsch, Annika Koch und Lena Meißner mit dem knappen Tagessieg vor Triathlon Potsdam erneut auch den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters. Es ist der neunte Titel in Serie und der zweite in diesem Jahr nach dem Gewinn der Mixed Relay in Berlin.

Dagegen mussten sich die Buschhüttener Herren zum ersten Mal seit 2010 mit dem zweiten Platz begnügen. Beim Saisonfinale in der saarländischen Landeshauptstadt schafften es Lasse Lührs, Aaron Royle, Mario Mola und Max Studer mit einem Rückstand von gut einer Minute auf Tagessieger Hylo Team Saar auf Rang zwei und mussten sich den Saarländern auch in der Gesamtwertung geschlagen geben – punktgleich, aber mit der schlechteren Platzziffer (84 zu 95).

