Eklatspiel: 1. FC Türk Geisweid hat keine Lust mehr und geht

Siegen. Dieses Spiel dürfte in der Geschichte der Fußball-Bezirksliga 5 eingehen. Jedenfalls hatten wohl die meisten Beteiligten und Zuschauer des Siegerland-Derbys zwischen dem 1. FC Türk Geisweid und dem SV Germania Salchendorf so etwas noch nicht erlebt. „Ich kann mich an so etwas nicht erinnern – und ich bin schon lange dabei“, wunderte sich auch Salchendorfs Trainer-Haudegen Thomas Scherzer über das, was sich da gerade auf dem Kunstrasenplatz im Oberen Leimbachtal abgespielt hatte.

Elfmeter ist der Auslöser

Von einem sich anbahnenden Skandal war in den ersten 45 Minuten zunächst nichts zu spüren. Aufsteiger Türk Geisweid legte, obwohl meist in der Defensive, eine 1:0-Pausenführung vor, für die Cem Özer gesorgt hatte. Der Torschütze sah allerdings wenig später wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Es sollte nicht die letzte in dieser Partie gewesen sein, in der die Gäste bis dato wenig zustande gebracht hatten.

In einfacher Überzahl schnürte Salchendorf den auf Konter lauernden Gegner mit Beginn der zweiten Halbzeit ein und hatte bei Chancen von Moritz Klass, der an Oktay Düzgün gescheitert war (50./58.), sowie Tim Schilk, der dem Geisweider Torwart freistehend in die Arme köpfte (64.), das 1:1 auf dem Fuß. Dann folgte die 68. Minute, die dieses Spiel verändern sollte: Schiedsrichter Constantin Reuber (SV Fortuna Freudenberg) entschied nach einem Foul von Haman Padrah an Moritz Klass auf Elfmeter für die Germania – hart, aber vertretbar.

Bauer und Kilic treffen für Germania

Was folgte, waren wütende Proteste von Türk-Spielern. Die Konsequenzen: Erst sah Türk-Winterneuzugang Sandor Karolyi die Ampelkarte, dann folgte ihm auch noch Haman Padrah. Den Strafstoß verwandelte Salchendorfs Kapitän Thomas Klöckner zum inzwischen hochverdienten 1:1 für die Kicker vom Wüstefeld, die mit jetzt drei Feldspielern in der Überzahl ein Powerplay aufzogen. Fehlte es zunächst noch an der Präzision und am Blick für den freien Mann – und davon gab es im blauen Dress einige –, so war das 2:1 nur eine Frage der Zeit. Nach 78 Minuten erlöste der aufgerückte Abwehrspieler Max Bauer seine Farben mit dem Kopfballtreffer zur Führung. Und nur zwei Minuten später machte Robin Kilic nach Zuspiel von Marcel Rigau Badenas zum 3:1 den Deckel drauf. Beide Spieler hatte Thomas Scherzer eingewechselt.

Geisweids Torhüter Oktay Dügzün wollte schon nach dem Gegentreffer zum 1:3 den Platz verlassen. Foto: lutz großmann

Und wie reagierte der 1. FC Türk Geisweid? Torwart Oktay Gündüz hatte als erster Türk-Spieler keine Lust mehr, konnte von seinen Teamkameraden aber zum Weitermachen überredet werden. Als nach 82 Minuten aber mit Halil Karaefe ein vierter Geisweider Spieler Gelb-Rot sah (Reuber: „Auch wegen unsportlichen Verhaltens“), verließ die gesamte Türk-Mannschaft bzw. die, die noch übrig geblieben waren, endgültig das Spielfeld. Reuber blieb den Regeln entsprechend nichts anderes übrig, als die Partie zu diesem Zeitpunkt abzubrechen. Staffelleiter Mustafa Tekir wird eine entsprechende Spielwertung vornehmen, Geisweid muss sich auf eine saftige Geldstrafe wegen provozierten Spielabbruchs einstellen.

Ordnerschutz für den Schiedsrichter

Constantin Reuber wurde mit dem Schutz von zwei gekennzeichneten Ordnern und unter höhnischem Applaus einiger Zuschauer in die Kabine geleitet und verließ die Anlage im Oberen Leimbachtal wenig später unbeschadet.

„Es war ein komisches Spiel, und wir können zu dem, was passiert ist, nichts dazu“, sagte Thomas Scherzer nach dem vorzeitigen Abpfiff. Kollege Selimbey Öztürk übte Kritik am Unparteiischen: „Er war heute der schlechteste Mann auf dem Platz, hat kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Für meine Spieler war alles sehr emotional.“