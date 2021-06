Elfmeter ist wieder, wenn die Hand zum Ball geht

Die Schiedsrichter sollen wieder darauf achten, ob bei einem Handspiel Absicht vorlag. Das ist so alt wie lobenswert, meint unser Kolumnist.

So oft mussten wir Kinder uns früher auf dem Bolzplatz untereinander einigen, ob es Handspiel war oder nicht. „War angeschossen!“, lautete meist die Antwort, bevor es dann weiterging. Das war deshalb der Regelfall, weil niemand gezielt das Risiko eines Elfmeters in Kauf nehmen wollte, es sein denn in allergrößter Not auf der Torlinie. Eben deshalb konnte schnell geklärt werden, ob die Hand zum Ball oder der Ball zur Hand ging, wie es so schön heißt.

Über die Jahre hat es im Regelwerk so viele Veränderungen gegeben, dass ein Durchblick zunehmend schwerer fiel. Das war besonders im Stadion zu spüren, wenn sich bei einer strittigen Situation die Gemüter stritten. Körperfläche vergrößert! Klare Torchance vereitelt! Aktive Bewegung! Hand gehört da nicht hin! Die Liste ist so lang, dass über die finale Entscheidung auch Stunden später noch gelacht oder geschimpft wurde. Zigmal ertönte in der Bundesliga ein Pfiff, weil dem herauslaufenden Verteidiger an die Hand geschossen wurde. Außer Kopfschütteln fiel einem dazu oft nichts ein.

Regeländerungen zur neuen Spielzeit

In der kommenden Saison erfährt die Handspielregel eine Erfrischung. Grob gesagt sollen die Schiedsrichter wieder verstärkt darauf achten, ob eine Absicht vorliegt oder nicht. Neu ist das nicht. In dem Buch „Fußball A-Z“ aus dem Jahr 1977 steht bezüglich Hand-Elfmeter: „Muss verhängt werden, wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich mit der Hand spielt.“ Es wäre also alles sehr einfach gewesen, wenn manche Leute nicht absichtlich ihre Finger im Spiel gehabt hätten.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein