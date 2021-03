Elmin Heric: „Fußball war unser gemeinsames Ding“

Elmin Heric (links) im Trikot von Fortuna Düsseldorf II in Aktion. Alexander Hahn (Rot-Weiss Essen) will den Erndtebrücker am Schuss hindern.

Düsseldorf/Erndtebrück. Elmin Heric spricht über seinen verstorbenen Vater, sein erstes Seniorenjahr bei Fortuna Düsseldorf II und den Fußball während der Pandemie.

Unter den Fußballern aus Wittgensten ist Elmir Heric aktuell derjenige, der am höchstklassigsten gegen den Ball tritt. Der 20-jährige Erndtebrücker hat nach seinen Anfängen in der Jugend des TuS Erndtebrück über die Jugendteams der Sportfreunde Siegen und den 1. FC Köln den Weg zu Fortuna Düsseldorf gefunden, wo er in seinem ersten Seniorenjahr in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Im Interview spricht Heric darüber, wie es am Flinger Broich für ihn läuft.

Herr Heric, am Sonntag haben Sie ihren 20. Geburtstag gefeiert. Haben Sie von der Mannschaft einen Kuchen bekommen?

Nein, bei uns ist es so, dass das Geburtstagskind den Kuchen für die Mannschaft mitbringt – und ich glaube, ich überlasse das Backen besser meiner Mama. Der Kuchen steht noch aus, denn ich bin zuletzt nicht bei der Mannschaft gewesen, wegen eines Nasenbeinbruchs.

Geboren in Ostfriesland Vor seiner Zeit beim TuS Erndtebrück spielte Nijaz Heric bei den Sportfreunden Siegen, später beim BV Cloppenburg und den Kickers Emden. Geboren ist Elmin Heric in dieser Zeit im ostfriesischen Leer. Das Fußball-ABC und das Toreschießen lernte der heutige Mittelstürmer von den Bambinis bis zu den D-Junioren unter anderem bei seinem damaligen Trainer Dietmar Geisler.

Was ist passiert?

Ich habe im Training den Ball ins Gesicht bekommen, da war die Nase durch. Immerhin musste es nicht operiert werden und ich kann in Kürze mit Maske wieder spielen. Trotzdem ist es blöd, denn es haben sich seit Dezember mehrere kleine Sachen aneinandergereiht.

Ihr erstes Jahr bei den Senioren ist ein relativ typisches. Sie haben zwar gleich in ihrem ersten Spiel getroffen und schon 15 Einsätze bekommen, oft aber nur kurze.

Es ist für mich eine schwierige Saison, nicht nur wegen der Verletzungen. Das Spiel ist natürlich wesentlich körperlicher und schneller als in der A-Junioren-Bundesliga, dazu kam die persönliche Situation. Mein Vater [Nijac Heric, Anm. d. Red.] ist schwer erkrankt und gestorben, es war nicht leicht, das einfach immer auszublenden. Ich weiß aber, dass ich meine Qualitäten habe und sie hoffentlich noch mehr einbringen kann.

Hat Ihr Vater Ihnen den Fußball in die Wiege gelegt?

Fußball war unser gemeinsames Ding, er hat mich immer begleitet und hat auch in Siegen, Köln und jetzt in Düsseldorf fast kein Spiel von mir verpasst. Sogar meine Spiele bei der U17-EM in England für Bosnien-Herzegowina hat er im Stadion verfolgt. Und ich habe natürlich ganz, ganz viel gelernt von ihm.

Nijaz Heric (rechts), hier 2006 im Dress des TuS Erndtebrück mit Volker Klose, war Förderer und größter Fan seines Sohnes Elmin. Der Erndtebrücker Fußballabteilung bleibt er in bester Erinnerung. Foto: Alexander Belz

Zum Beispiel?

Als ich klein war, sind wir einfach ständig kicken gegangen. Er hat dann früh angefangen, mir Sachen beizubringen, mir zum Beispiel an einem Tag gesagt, dass ich nur noch mit dem linken Fuß schießen soll. Das war dann erst komisch, aber jetzt bin ich im Abschluss nahezu beidfüßig, das ist ein Riesenvorteil. Er hat mir geholfen, kleine Schwächen auszugleichen und erklärt, welche Räume ich suchen muss.

Nicht immer ist es leicht, den Papa als Kritiker und Förder zu haben.

Er war keiner, der gerne gelobt hat und wollte mit gezielter Kritik das Maximum rausholen, aber ich weiß, dass er bei seinen Freunden auch einen gewissen Stolz wegen mir gezeigt hat. Er hat mich nie zu etwas gezwungen und ich habe immer gespürt, dass er sich freut, dass er das alles mit mir machen konnte.

Und es hat sich ja ausgezahlt.

Mit ihm habe ich es geschafft, von Siegen ins Nachwuchsteam des 1. FC Köln zu kommen. Das war der Lohn für die Zeit, die wir gemeinsam hinein gesteckt haben. Wir haben nie gesagt, es soll genau da oder da hin gehen, sondern unser Ziel war einfach der Profifußball.

Die Regionalliga ist eine Liga, in der es damit ganz langsam losgeht. Wie sind Ihre Planungen?

Ich habe einen Vertrag bis zum Sommer. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Meine Ambition ist, in der Regionalliga zu bleiben und mich für etwas höherklassiges zu empfehlen. Deshalb mache ich dieses Jahr nichts außer Fußball.

Wie sieht es mit einem zweiten Standbein aus?

Ich habe am Berufskolleg während der A-Jugend das Fachabitur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gemacht, kann also nebenbei ein Studium anfangen, aber weiter den Fokus auf den Fußball legen.

Mit Düsseldorf stehen Sie auf Platz vier, aber weit hinter der Spitze. In Sachen Auf- und Abstieg wird es nicht mehr spannend – ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Die Sicherheit ist gut. Wir haben keinen Druck, aber Ziele. Wir wollen noch ein, zwei Plätze gutmachen und versuchen, so viele U23-Mannschaften wie möglich hinter uns zu lassen. Dafür geben wir alles.

Wie ist die Saison während der Pandemie?

Sehr komisch. Ich weiß, dass ich Glück habe, fast ohne Einschränkungen spielen zu können, weil meine Freunde in Erndtebrück langsam keinen Bock mehr haben, alleine und ohne Ball zum Trainieren in den Wald zu gehen. Aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen, das ist, wie gesagt, komisch. Nur zu Saisonbeginn war es anders, als zum Beispiel in Essen 5000 Zuschauer durch ein Hygienekonzept dabei waren.

Wie fühlt sich das Spielen vor großem Publikum an?

Wenn du jahrelang vor 100 Eltern spielst und dann auf einmal vor großer Kulisse, wo nach einer guten Aktion Jubel oder Raunen zu hören ist, dann ist das schon etwas Besonderes. Da hatte ich auch schonmal echte Gänsehaut.