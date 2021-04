Entscheidung stößt überall auf Akzeptanz

Siegen-Wittgenstein. Am Montag erklärte der FLVW die Saison für beendet und annulliert die Spielzeit. So reagieren heimische Vereine darauf.

Seit Montag ist es offiziell. die Fußballsaison 2020/2021 ist annulliert, hat quasi nie stattgefunden auf Ebene des FLVW. Wie haben Vereine diese Entscheidung aufgefasst? Wir haben uns mal umgehört.

Oberliga Westfalen

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat in der annullierten Saison sieben Spiele absolviert. Mit 16 Punkten stand man bei Abbruch auf Platz sechs in der Tabelle, der Anspruch war aber noch ein ganz anderer. „Wir haben sehr gute Spiele gemacht und hatten definitiv noch Potenzial für deutlich mehr. Ich hatte mir lange gewünscht, dass es vielleicht noch eine Aufstiegsrunde für die interessierten Mannschaften geben kann. Daran hätten wir uns definitiv beteiligt“, sagt Trainer Tobias Wurm.

Lizenzunterlagen dafür waren bereits eingereicht und auch positiv bescheinigt worden. Generell war der Trainer mit seiner Mannschaft im Jahr 2020 sehr zufrieden: „Wir haben als Mannschaft insgesamt den nächsten Schritt gemacht.“

Landesliga

Können auf eine erfolgreiche Zeit beím TSV Weißtal zurückschauen: Spielertrainer Konstantin Volz (links) und sein Co Falko Wahl. Foto: René Traut

Vergangene Saison profitierte der TSV Weißtal von den Verbandsregelungen und durfte als Hinrundenmeister in die Landesliga aufsteigen. Dort zog man sich auch deutlich besser aus der Affäre, als viele dies vermuteten und holte aus acht Spielen zwölf Punkte. „Für mich und mein Team war das keine Überraschung, denn ich wusste, was die Mannschaft kann. Ich kann mit der Leistung absolut zufrieden sein. Klar ist es Schade, dass man dies nicht eine ganze Spielzeit zeigen durfte, aber die Entscheidung war ja schon lange abzusehen“, sagt Trainer Konstantin Volz.

Nun endet die Ära Volz also durch die Annullierung der Saison. „Ich hätte mir natürlich einen sportlichen Abgang gewünscht, vielleicht sogar mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag oder sowas. Ich bin dem gesamten Verein aber sehr dankbar für die Jahre hier. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit und ich blicke sehr gerne zurück“, so Volz.

Bezirksliga

Zwei gute Saisons gespielt, zweimal stoppte die Pandemie den SV Germania Salchendorf. Besonders bitter, da die Germanen in dieser nun annullierten Spielzeit auf dem besten Wege Richtung Landesliga waren. „Ich betrachte das von zwei Seiten. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist es die einzig nachvollziehbare Entscheidung. Sportlich ist es aber natürlich schade, denn die Landesliga war unser erklärtes Ziel“, sagt Trainer Thomas Scherzer. Nun wird der Verein in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf starten. Die Weichen für die Saison 2021/22 werden gestellt. „Mit uns wird auch in der kommenden Saison wieder zu rechnen sein“, so Thomas Scherzer.

Kreisliga A

Germanen 2021/22 im Westfalenpokal dabei Der Verband hat auch entschieden, dass der Westfalenpokal nur unter 3.- und 4.-Liga-Vereinen ausgespielt wird (wir berichteten in der Freitagsausgabe). Thomas Scherzer dazu: „Das ist die einfachste Lösung, weil diese Mannschaften im Training sind.“ Die Germanen haben aber ein Startrecht für 2021/22.

Die SG Siegen-Giersberg teilt das gleiche Schicksal wie die Germanen aus Salchendorf. Vergangenes Jahr verhinderte die Quotientenregelung den Aufstieg in die Bezirksliga. In der nun annullierten Saison gingen die Giersberger als Favorit in die Saison und wurden diesem Status auch gerecht. Mit 20 Punkten und Tabellenplatz drei hatte die Elf vom Sender eine herausragende Ausgangsposition, um im weiteren Saisonverlauf oben anzugreifen. „Lange hatte ich schon noch die Hoffnung, dass wir den Betrieb vielleicht noch mal aufnehmen können. Aber die Entscheidung ist ja absolut vertretbar und musste jetzt auch so kommen“, sagt Trainer Christoph Spies.

Er wird seine Mannschaft nun motivieren, es in der kommenden Saison noch einmal genauso zu versuchen“ „Es gibt das schöne Sprichwort: Aller guten Dinge sind drei. Und die Jungs und der gesamte Verein haben Bock, wieder voll anzugreifen.“

Ligakonkurrent SV Netphen galt bei vielen als Sorgenkind. Aus acht Spielen holte man nur drei Punkte, Trainer Stephan Schwarz beruhigte aber immer die Gemüter: „Ich habe von Anfang an gesagt, wir stehen vor einer schwierigen Saison. Ich habe aber auch sehr früh, bereits Ende vergangenen Jahres gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Saison ein sportliches Ende findet. Deswegen war die Entscheidung des FLVW auch folgerichtig und überfällig.“

Mit seiner Mannschaft hat er die vergangenen Monate genutzt, um viel über Videokonferenzen in Kontakt zu bleiben. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Die Neuen haben sich immer besser integriert und ich schaue auch deswegen mit sehr viel Zuversicht in die kommende Saison“, sagt Stephan Schwarz.