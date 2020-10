Erfolgreiche Enkel sind besonderes Glück für den „Sport-Opa“

Geisweid. Ulrich Kreuz hat sich über viele Jahre einen Namen im heimischen Sport gemacht. Jetzt freut er sich am Erfolg der nächsten Generationen.

Leon und Leonie sind die beiden „Zaubernamen“ . Der Enkel und die Enkelin des in der Geisweider Friedlandstraße wohnenden Fußballveteranen Ulrich Kreuz, bescheren ihrem Opa, wie er selbst sagt, „im Alter ein besonderes Glück“.

Ulrich Kreuz ist im heimischen Fußball nahezu mit allen Wassern gewaschen. Zudem hat er bereits in frühester Jugend Meriten im Tischtennissport für die DJK Weidenau gesammelt. Als langjähriger stellvertretender Vorsitzender des inzwischen in der C-Kreisliga gelandeten, beziehungsweise gestrandeten, Traditionsvereins VfB 07 Weidenau, der inzwischen als Abteilung im neuen Fusionsverein ASV Siegen Weidenau mit besonderer Genehmigung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen unter Beibehaltung seines „alten“ Namens weiter dem runden Leder im heimischen Fußballkreis nachjagen darf, pflegt Ulrich Kreuz immer noch gute Kontakte zu den Fußballern vom Weidenauer Tiergarten. Bereits vor etlichen Jahren hat der inzwischen 81-jährige Großvater seine sportliche Funktionärstätigkeit eingestellt, um mit großem Engagement die fußballsportlichen Ambitionen seiner beiden Enkel zu unterstützen.

Auf vielversprechendem Weg

Opas Freude: Leon und Leonie haben offensichtlich vom ‘Fußballgen’ der Familie Kreuz sehr viel mitbekommen und befinden sich auf einem vielversprechenden Weg im heimischen Fußballbetrieb. Der 22-jährige Leon im Kreise des Spierkaders von Cheftrainer Steffen Öhm beim frischgebackenen Bezirksligisten VfL 08 Klafeld Geisweid , die 13-jährige Leonie als Nachwuchshoffnung bei den ambitionierten Fußballfrauen von Fortuna Freudenberg.

Väter ebenfalls erfolgreich

Die Väter der beiden Fußballtalente haben in ihrer aktiven Spielerzeit unter der strengen Ausbildung ihres Trainer-Vaters Ulrich Kreuz übrigens sowohl beim VfB 07 Weidenau wie auch beim VfL 08 Klafeld-Geisweid und Sportfreunde Siegen im Junioren- und Seniorenbereich erfolgreich Fußball gespielt. Torsten Kreuz als Vater von Leon und dessen jüngerer Bruder Holger als Vater von Leonie.

Die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem langjährigen Junioren-Erfolgstrainer ergab sich vor einiger Zeit, kurz nach seiner Rückkehr aus der Domstadt Köln, wo er dem Meisterschaftsspiel der B-Juniorinnen-Regionalliga West, Staffel 1 zwischen dem Gastgeber 1.FC Köln U16 und den gleichaltrigen Mädchen von Fortuna Freudenberg beiwohnte. Sohn Holger hatten seinen vor wenigen Monaten zum Wittwer gewordenen Vater eingeladen, Leonie zu ihrem Meisterschaftsspiel nach Köln zu begleiten. „Das war für mich ein besonderes Erlebnis, für das ich sehr dankbar bin“, freute sich Ulrich Kreuz, für den „das professionell Drumherum“ bei einem Jugendspiel im Frauenfußball schon etwas ganz Besonderes war. Bekanntlich gewannen die jungen Fortuna-Kickerinnen von Cheftrainer Marco Pfennig, der vor wenigen Jahren übrigens auch die C-Junioren des VfL 08 Klafeld-Geisweid zu Meisterehren geführt hatte, die Partie in der Domstadt mit 1:0 und sicherten sich damit nach drei gewonnenen Spielen bei neun Punkten den 2. Tabellenplatz gleichauf mit dem ein Spiel mehr „auf dem Buckel“ habenden Tabellenführerinnen von Borussia Mönchengladbach.

„Ständiger Begleiter“ von Leon

Ein „besonderes Erlebnis“ für den immer noch fußballbegeisterten Großvater ist aber auch die ständige Begleitung seines Enkels Leon zu den Spielen im Klafelder Hofbachstadion. Dort mussten die beiden sich zuletzt den strengen Hygienevorschriften unterziehen, denen Ulrich Kreuz „vollstes Verständnis“ entgegenbringt.

Echte Sportfamilie

Übrigens haben nicht nur Ulrichs Söhne Torsten und Holger Kreuz erfolgreichen Sportnachwuchs „ans Laufen gebracht“, auch Tochter Astrid, ehemals Pferdesportlerin auf einer privaten Reitanlage im Geisweider Sohlbachtal, muss da mit ihren im Judosport sehr erfolgreichen Töchtern Nicole (24) und Sabrina (27) nicht zurückstehen.

Kritisch zur Fusionsdiskussion

Schließlich stellt sich noch die spannende Frage, was Ulrich Kreuz als langjähriger Jugendtrainer bei Sportfreunde Siegen von den derzeit „heißlaufenden“ Diskussionen rund um eine mögliche Fusion der „Freunde“ mit dem 1. FC Kaan-Marienborn denkt. „Da muss ich leider auf die schlechten Erfahrungen bei meinem Heimatverein VfB 07 Weidenau verweisen“, antwortet Ulrich Kreuz. Und weiter: „Da hat man es nicht rechtzeitig geschafft, mit den richtigen Leuten in die einstige Erfolgsspur zurückzukehren. So hat der Verein notgedrungen seine einstige Selbstständigkeit verloren.“

In Siegen würde vieles davon abhängen, überlegt Ulrich Kreuz, wie schnell und ob überhaupt sich der erwünschte Erfolg einstelle. Auch verweist der rüstige Senior auf die möglichen Auswirkungen der derzeitigen Diskussion auf die Motivation der aktuellen Kader im Siegener Leimbachtal beziehungsweise. Käner Breitenbachtal. Ulrich Kreuz: „Ich glaubte zunächst nicht, das die angestoßene Diskussion den Spielern der beiden Oberligamannschaften Flügel verleihen wird. Doch inzwischen scheinen einige Erfolge der beiden Teams wohl deren Meinung zu verdeutlichen: „Wir können es auch alleine.“