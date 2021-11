Erndtebrück III schickt FC Weidenhausen mit 3:1 in die Pause

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück III siegt dank eines „Doppelpackers“. Für Gesprächsstoff sorgt ein Solo über das ganze Feld. Rote Karte in der Schlussminute.

In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Kreisliga D3 in Siegen-Wittgenstein hat sich der TuS Erndtebrück III mit 3:1 (1:1) gegen den FC Weidenhausen durchgesetzt. In der Tabelle rückt die „Dritte“ vom Pulverwald damit an den FCW heran, der als Tabellenvierter zwar noch vier Punkte vor der Elf von Timo Hoffmann steht, aber auch schon zwei Partien mehr absolviert hat. Weidenhausen verabschiedete sich mit dem Spiel am Pulverwald bereits in die Winterpause.

Patrick Dobak (rechts) trifft doppelt für den TuS Erndtebrück III im Spiel gegen den FC Weidenhausen. Foto: Florian Runte

In einem Spiel mit Chancen und guten Aktionen auf beiden Seiten stand es zur Halbzeit 1:1 – zunächst hatte Patrick Dobak die Erndtebrücker nach Vorlage von Ali Naser in Führung (26.) gebracht, ehe Maximilian Wilke nach einem scharf in die Spitze gespielten Ball ausglich (35.). Dieser Verlauf spiegelte den Verlauf der ersten Halbzeit recht gut wider.

Nach der Pause erwischte Erndtebrück III einen guten Start und ging durch den als Feldspieler aufgebotenen Frederic Radenbach in Führung (52.). Die Vorentscheidung führte Patrick Dobak herbei, der nach einem langen Abschlag von Torwart René Röthig vollstreckte (67.).

Rene Röthig, Torwart des TuS Erndtebrück III, im Dribbling am gegnerischen Strafraum. Foto: Florian Runte

Röthig sorgte in der Schlussphase noch einmal für Gesprächsstoff, als er nach einem abgefangenen Ball eine Lücke in der Mitte des Spielfelds ausmachte und selbst mit dem Ball losrannte. Sein Solo endete erst am gegnerischen Strafraum („Da hätte ich eigentlich schießen können“), Weidenhausen schoss beim Konter aus 40 Metern aufs leere Tor, verfehlte aber um einen Meter.

Notbremse gegen Ibrahim Mohamad: Schiedsrichter Louis Schneider verweist Weidenhausens Ercan Görgülu des Feldes. Foto: Florian Runte

Schlusspunkte war eine Rote Karte in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen Weidenhausens Ercan Görgülu wegen einer Notbremse gegen Ibrahim Mohamad.

