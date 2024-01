Erndtebrück kann endlich testen, Julian Wienold nicht

Erndtebrück Der Defensivspieler des TuS fällt doch noch länger aus. Der Rest der Truppe rüstet sich für das Spiel in Hünsborn.

Fußball-Westfalenligist TuS Erndtebrück muss unverhofft noch einige Zeit auf Julian Wienold verzichten. Vor dem ersten Testspiel in der Winterpausen-Vorbereitung an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim Bezirksligisten RW Hünsborn hat sich herausgestellt, dass der linke Verteidiger weiter auf seine Rückkehr in die Mannschaft warten muss. Bei einer Kontrolle in der Orthopädie am vergangenen Freitag habe sich gezeigt, erklärte der Erndtebrücker Co-Trainer Julian Kaiser, dass am verletzten Sprunggelenk des schnellen Defensivmannes „ein knöcherner Abbruch noch nicht ganz verheilt ist“.

Knöcherner Abbruch

Wienold hatte sich vor drei Monaten, beim 2:1-Sieg beim Hombrucher SV (22. Oktober), verletzt. Zunächst war nur ein Außenbandriss diagnostiziert worden. Erst später habe man dann bemerkt, sagte Trainer Michael Müller noch vor der Winterpause, dass sich der Spieler zudem einen Innenbandriss zugezogen habe. Diese Verletzung scheint sich jetzt als jener knöcherner Abbruch herausgestellt zu haben.

Wienold hatte neulich beim Trainingsauftakt schon wieder fleißig seine Laufrunden um den Platz gedreht, war auch in der Vorwoche unter anderem beim Cross-Fit-Training in der Netphener „Box 57“ eifrig dabei. Jetzt aber befürchtet Julian Kaiser, dass der schnelle Defensivmann noch ein paar Wochen ausfallen wird: „Vielleicht noch einen Monat.“ Er muss vorerst eine Schiene tragen und sich mit Physiotherapie in Form halten.

Mit einer Woche Verspätung kann der Westfalenliga-Spitzenreiter aus dem Wittgensteiner Land nun die Serie seiner jetzt nur noch sechs geplanten Testspiele eröffnen. Schon am vergangenen Mittwoch sollte der spielerische Aufgalopp gegen den Bezirksligisten FC Altenhof am „Pulverwald“ steigen, musste aber wegen der winterlichen Witterung ebenso abgesagt werden wie die Partien am Wochenende gegen Hünsborn und den den hessischen Verbandsligisten FV Breidenbach. Auch das Ersatzprogramm bei der Spvg. Frechen (Mittelrheinliga) musste wegen der Schneelage wieder gestrichen werden.

Dem Auftritt bei dem Landesliga-Absteiger und aktuellen Klassements-Dritten des ehemaligen TuS-Trainers Alfonso Rubio-Doblas steht nach dem Tauwetter seit Sonntagabend kaum noch etwas im Weg. Co-Trainer Julian Kaiser ist zuversichtlich: „Selbst bei uns am Pulverwald ist es fast komplett wieder grün auf dem Platz.“ Schon für Dienstagabend plant er für seine Mannschaft das erste Training seit eineinhalb Wochen wieder auf dem Kunstrasen und mit Ball.

Erster Liga-Gegner für Erndtebrück nach der Winterpause ist, um einen Tag vorgezogen, am 17. Februar (Samstag, 15 Uhr) Aufsteiger SpVgg Horsthausen (11.).

