Erndtebrück muss drei weitere Spieler ziehen lassen

Erndtebrück. Nun ist es auch von Vereinsseite amtlich: Leandro Fünfsinn komplettiert die Offensive beim TuS Erndtebrück.

Am Donnerstag bestätigte der Oberliga-Absteiger in einer Pressemitteilung den Wechsel von Leandro Fünfsinn, über den diese Zeitung bereits berichtete. Der 23-Jährige wechselt von den Sportfreunden Siegen an den Pulverwald.

Der TuS steht schon länger in Kontakt mit dem Offensivspieler. „Leandro passt mit 23 Jahren voll in unser nachhaltiges Konzept“, betont der Sportliche Leiter Holger Lerch. „Er ist offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualität in der Oberliga schon unter Beweis gestellt.“ So kann Fünfsinn, der aus der Jugend der Sportfreunde Siegen in den Oberliga-Kader kam, offensiv im Sturmzentrum und auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen. In 55 Spielen auf fünftklassiger Ebene erzielte der 1,84 Meter große Akteur elf Treffer.

Fünfsinn ist der zehnte Neuzugang beim TuS. Von den Sportfreunden Siegen hatten sich zuvor schon Benit Dinaj, Clemens Tartan und Niklas Pirsljin den Wittgensteinern angeschlossen. „Ich sehe uns, unter anderem mit Elvin Tricic, Elmin Heric, Benit Dinaj und eben Leandro, offensiv sehr gut aufgestellt“, freut sich Lerch.

Tuncdemir und Attiee gehen

Dagegen sind die ausstehenden Gespräche mit den wenigen Spielern, die noch keinen neuen Vertrag haben, inzwischen beendet – allesamt zuungunsten der Erndtebrücker.

Neben Dustin Zahnen, der sich zum Monatsende beim TuS abmelden will, verlassen auch Abbas Attiee und Burhan Tuncdemir die Wittgensteiner. Abwehrspieler Tuncdemir, 2020 gekommen und 51 Mal für Erndtebrück am Ball, hat nach eigenen Angaben mit dem TuS keinen Konsens finden können. Tuncdemir, der in Siegen wohnt, könnte ein Thema werden bei den dortigen Sportfreunde, die sich sicher auch mit der Personalie Dustin Zahnen, der mit SF-Trainer Patrick Helmes bereits zusammengearbeitet hat, beschäftigen.

Offensivmann Attiee wurde Mitte der Woche beim Landesliga-Absteiger Rot-Weiß Hünsborn als Neuzugang vorgestellt.

