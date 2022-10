Erndtebrücker Motorsport-Nachwuchs holt DM-Pokale

Straßbessenbach/Erndtebrück. Alle vier Fahrer haben den EMC würdig vertreten und haben als Qualifizierte der Deutschen Meisterschaft im Jugend-Kartslalom alles gegeben.

Für die Endläufe zur Deutschen Meisterschaft im Jugend-Kartslalom konnten sich nach den sechs Vorläufen vier Fahrer des EMC Erndtebrück qualifizieren. Für die Nachwuchstalente ging es ins bayerische Straßbessenbach, wo sich ca. 150 Fahrer aus Deutschland qualifiziert hatten. Dort warteten auf jeden Fahrer ein Probelauf und drei Wertungsläufe.

Beim ersten Endlauf herrschte sonniges Wetter. Auf einem sehr eng gestellten Parcours startete Leon Dornhöfer in Klasse 2 sehr aufgeregt seine ersten Läufe – im Visier einen der bedeutenden Pokale. Mit Rang 11 am Ende des ersten Tages ging er leider leer aus. Das Blatt sollte sich am nächsten Tag wenden, als Leon seine Läufe fehlerfrei durchgezogen hatte. Er fuhr auf Rang zehn und konnte überglücklich einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Wetter spielte nicht mit

Für Julian Kuhn in Klasse 3 lief es am Samstag bei 33 Konkurrenten richtig spannend an. Nach zwei Wertungsläufen lag Julian auf einem 6. Platz. Wetterbedingt fiel er hier im dritten Lauf zurück und nahm dennoch einen guten 13. Platz mit. Am Sonntag ging es bei Julian und seinen Konkurrenten um jede Hundertstel. Bei Julian kam leider noch ein Pylonenfehler hinzu und er fuhr auf einen 18. Platz.

In Klasse 4 erging es Marlon Moszicke ähnlich wie Leon. Am ersten tag fuhr er einen 14. Platz ein, mit nur einer Hundertstel Abstand auf den Vordermann. Der zweite Tag stand unter einem besseren Stern. Nach einem Wechsel von Regenreifen auf Slicks lag das gesamte Teilnehmerfeld eng beieinander. Marlon erkämpfte sich hier einen 9. Platz in der Deutschen Meisterschaft und durfte ebenfalls einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Last but not least startete Kilian Bald in Klasse 6 mit 35 Teilnehmern. Auch die „Großen“ hatten mit der Witterung zu kämpfen. Kilian startete zunächst souverän und fuhr seine Läufe fehlerfrei. Hier lieferte er einen 18. Platz ab. Am zweiten Tag patzte er im allerletzten Lauf und wurde auf Platz 25 verwiesen.

