Erndtebrücks Niklas Knopf: Eine Saison mit Höhen und Tiefen

Derzeit ist viel los am Pulverwald, der Heimat des TuS Erndtebrück. Beim Fußball-Oberligisten ersetzte unter der Woche Michael Müller den bisherigen Cheftrainer Alfonso Rubio Doblas (wir berichteten) und sorgte in der Öffentlichkeit für viel Aufsehen. Geht so etwas spurlos an einer solch jungen Mannschaft vorbei?

Einer, der diese Frage prompt beantwortet, ist Niklas Knopf -- 20 Jahre alt und derzeit Stammtorhüter des TuS Erndtebrück. „Wir hatten sehr viele Böcke in den vergangenen Spielen drin, aber wenn es hart auf hart kommt, halten wir als Mannschaft zusammen“, berichtet der gebürtige Frankfurter über das Seelenleben des Vorletzten der Oberliga.

Der bullige Torwart ist zudem einer der Spieler, die Müller bereits aus der vergangenen Saison kennen. Er beschreibt den Trainer als „super Typen“, der „bei der Mannschaft sehr gut ankommt“. Aus diesem Grund und natürlich auch der Tatsache, dass er seinen Mitspielern viel mehr Qualität attestiert, als es der Tabellenplatz aussage, gibt sich der 20-Jährige kämpferisch und prophezeit am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Preußen Münster eine Art fußballerische Wiedergeburt: „Wir müssen und werden was zeigen“, erklärt Knopf.

Ersatzbank statt Spielpraxis

Dass der junge Torwart ein solches Selbstbewusstsein an den Tag legt, ist gemessen an seinem eigenen Saisonverlauf nicht ganz so selbstverständlich. Denn genauso wie alle seine Mitspieler durchlebte Niklas Knopf bisher eine Saison mit Höhen und Tiefen: Im Pokal gegen den SC Wiedenbrück (1:5) und beim ersten Saisonspiel gegen den TuS Ennepetal (3:5) patzte Knopf mehrfach, so dass Rubio Doblas eine Woche später auf Ersatzmann Alex Taach als Torhüter setzte. Das Torwart-Talent Knopf, der in der A-Jugend mit Wehen-Wiesbaden Junioren-Bundesliga spielte und einige Male mit den Profis des Zweitligisten trainierte, fand sich auf der Bank wieder.

„Am Anfang war ich schon sehr sauer, aber ich habe halt auch gelernt, dass man manchmal die Klappe halten und hart an sich arbeiten muss“, resümiert Knopf. In den folgenden neun Spielen stand Taach zwischen den Pfosten, während Knopf nur zwei Spiele im Kreispokal und sein Trainingsfleiß blieben. Eine große mentale Hilfe waren in dieser schwierigen Zeit seine Eltern, seine Freunde und seine Freundin, die ihn „unterstützt und aufgebaut“ haben.

Der eigene Antrieb des 20-Jährigen ist sein Traum, spätestens mit 26 Jahren bei einer Profi-Mannschaft unter Vertrag zu stehen.

Extraschichten im Fitnessstudio

Dafür investierte Knopf neben den Trainingseinheiten bei Erndtebrück viel Zeit im Fitnessstudio, um seinen Körper für das Torwartspiel zu stählen: „Ich bin noch relativ jung, aber habe immerhin schon 20 Oberliga-Spiele, das zeigt mir, dass ich mit meinem Fleiß und Engagement auf dem richtigen Weg bin.“

Beim 2:0-Sieg gegen die SpVg. Hamm Mitte Oktober beorderte Rubio Doblas Knopf wieder in die Startelf. Dieser dankte es ihm mit einer starken Fußabwehr, ehe er eine Woche später beim 2:1-Derbysieg über die Sportfreunde Siegen zwar das Gegentor verschuldete, sonst aber stark hielt. Seitdem ist er wieder die Nummer eins im Tor des TuS.

Auf wen Neu-Trainer Müller gegen Preußen Münster II im Tor setzt, bleibt abzuwarten, doch gibt sich Knopf kämpferisch: „Ich habe den Anspruch an mich selber, dass ich der Mannschaft weiterhelfe.“ Sollte sich Knopf auf der Bank wiederfinden, will er sich im Training weiter anbieten – so wie er es im Herbst tat.