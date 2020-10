Unterm Strich stand zwar eine Niederlage, dennoch war das Auftaktspiel der HSG Wittgenstein gegen die HSG Lüdenscheid II auch ein Erfolg.

Die Partie, die vor 40 Zuschauern in der Dreifachturnhalle in Erndtebrück stattfand, dürfte den Wittgensteinern Mut für die kommenden Wochen geben und machte nach sieben Monaten Pause vor allem große Lust auf weitere Spiele. Von dem, was Handball ausmacht, wurde viel geboten – auch und vor allem Emotionen.

Nach zwischenzeitlich sechs Toren Rückstand setzte die HSG Wittgenstein zur Aufholjagd an und versenkte durch Massimo Achinger den letzten Verzweiflungswurf tatsächlich noch im Tor. Die Kanariengelben eskalierten im Jubel, der nach wenigen Sekunden aber in Frust und Wut umschlug. Der (Allein-)Schiedsrichter gab das Tor nicht an und signalisierte, dass die Zeit schon abgelaufen sei. 22:21 (12:11) für Lüdenscheid II – Schluss, Aus, Vorbei. Alle Proteste halfen, natürlich, nicht. „Als die Schlusssirene kam, war ich ja sogar schon wieder auf dem Boden“, war Achinger stinksauer. HSG-Trainer Jürgen Koch war sich sicher: „Wenn es diese Situation unter umgekehrten Vorzeichen in Lüdenscheid oder Hagen gegeben hätte, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen.“

Achinger zieht die Fäden

Bei der HSG übernahm Massimo Achinger auf der Mittelposition die Rolle des Ballverteilers und fand besonders häufig mit Christian Berretz einen Abnehmer. Sieben Tore schenkte Berretz den Lüdenscheidern im Laufe des Spiels mit seinem Gewaltwürfen aus dem Rückraum ein, dazu hatte er einige Male Pech mit Balken-Treffern.

Kreisläufer Christian Pöppel brachte es auf fünf Tore. In der Abwehr störten die Wittgensteiner früh und hielten so die Zahl der Gegentore im Rahmen. „Das war sicher 20 bis 30 Prozent besser als in der vergangenen Saison“, sagte Co-Trainer Achim Henrich: „Da hätten wir gegen diesen Gegner 30 Tore bekommen.“

Lüdenscheid bot nämlich mehrere Spieler aus seinem Landesliga-Kader auf, darunter den starken Torhüter Marvin Müller. „Dafür, dass wir gegen ein halbes Landesliga-Team gespielt haben, haben wir ein hervorragendes Spiel gemacht. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, fand Jürgen Koch. Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes, hart umkämpftes Spiel, in dem Lüdenscheid ein Tor Vorsprung mit in die Pause nahm. Nach der Rückkehr aus der Kabine setzten sich die Gäste binnen zehn Minuten durch eine 7:2-Serie auf 20:14 ab, weil die Koch-Sieben vorne zu viele falsche Wurfentscheidungen traf, Lüdenscheid starke Tempogegenstöße zeigte und weil Torwart Christian Dohle nach einer starken Leistung vor der Halbzeit in dieser Phase keinen Ball zu packen bekam.

Unverhofftes Seniorendebüt

Torwart Valentin Topp (rechts) wird für Christian Dohle eingewechselt und kommt zu seinem ersten Einsatz bei den Senioren. Foto: Florian Runte

In den letzten zwanzig Minuten schlug dann die Stunde des 18-jährigen Valentin Topp, der sein Debüt bei den Männern feierte. Der junge Torwart aus Birkelbach legte mit nur zwei Gegentoren und einer guten Fangquote vielversprechend los, wenngleich keine spektakulären Paraden dabei waren.

„Er hatte ein prima Stellungsspiel und hat die Bälle gut gelesen. Dadurch sind wir noch mal rangekommen“, freute sich Wittgensteins Co-Trainer Achim Henrich. Für einen Punktgewinn reichte es zwar nicht mehr, doch am kommenden Sonntag (16 Uhr) beim TuS Grünenbaum folgt der nächste Anlauf. Das nächste Heimspiel steht erst nach den Herbstferien am 7. November in Bad Berleburg gegen Plettenberg/Werdohl II im Terminplan.

HSG Wittgenstein: Pascal Hippenstiel (1/1), Marek Spies, Matthias Kroh (1), Christian Berretz (7), Massimo Achinger (4/3), Dennis Rauscher (1), Kilian Spies (2), Christian Dohle, Christian Pöppel (5), Christian Zacharias, Valentin Topp.