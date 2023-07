Erstaunlicher Trend bei den Meldezahlen der Fußball-Junioren

Ab 12. August gehen die Junioren – hier beim F-Jugend-Spielfest in Puderbach – wieder auf Torejagd.

Siegen-Wittgenstein. Zuwachs bei den Jüngsten, ausgedünntes Feld bei den Ältesten – so ist es meistens bei den Jugendteams. Diesmal auch?

Es geht leicht bergauf in Sachen Jugendfußball: 318 Mannschaften von den A-Junioren über die B-Juniorinnen bis zu den Bambini nehmen nach den Sommerferien im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein den Spielbetrieb auf. Das sind acht mehr als im vorigen Jahr, wie sich aus den aktuellen Meldezahlen von Karl Hermann Münker, dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses, ergibt.

Mit „plus acht“ gab es bei den E-Jugendteams den größten Zuwachs, aber erstaunlicherweise legten auch die Ältesten zu – vier A-Jugendmannschaften mehr als 2022/23 sind gemeldet. Bei den jüngsten Jahrgängen (F- und G-Jugend) hingegen ist ein Minus von insgesamt neun Teams zu verzeichnen.

Erstmals geht mit Weißtal 57 ein Jugendförderverein im Kreis an den Start, neu sind außerdem die JSG Dotzlar-Ebenau-Diedenshausen (B-Junioren), JSG Salchendorf-Kaan-Marienborn-Weißtal-Johannland (C-Junioren und B-Juniorinnen), die JSG Siegen-Giersberg-Eckmannshausen (A-Junioren) sowie die JSG Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf-Dielfen.

Saisonstart am 12. August

Erfreulich ist trotz einiger Absteiger die Quote an überkreislich spielenden Mannschaften, dank erfolgreichen Aufstiegsrunden vertreten 15 (Vorjahr 14) den Kreis in den Bezirksligen (und höher). Wittgenstein stellt aber keine Bezirksligisten mehr.

Die Saison beginnt laut Münker am 12. August mit der ersten Pokalrunde und am 19. August mit den Qualifikationsrunden. Die Klasseneinteilung wird im Laufe der kommenden Woche erstellt.

Gemeldete Mannschaften: A-Junioren 25 (davon höherklassig 3), B-Junioren 28 (4), C-Junioren 38 (3), D-Junioren 53 (3), E-Junioren 72, F-Junioren 56, G-Junioren 37; B-Juniorinnen 9 (2).

