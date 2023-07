Testspiele: Birkelbach siegt, A-Jugend misst sich mit Benfe

Wittgenstein. Am Freitagabend fand der fußballerische Aufgalopp der Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 statt.

Die Bälle rollen wieder: Nach trockenen Laufeinheiten kamen die ersten Wittgensteiner Fußballer am Wochenende wieder in den Genuss, „richtig“ zu kicken. Und für Neu-Kreisligist Birkelbach begann die Testspielzeit mit einem Erfolgserlebnis.

Birkelbach – Dotzlar 3:1 (1:0). Am Freitagabend verbuchten die Sportfreunde im Duell zweier Absteiger beim fußballerischen Aufgalopp der Saisonvorbereitung einen verdienten Erfolg gegen den TuS. Gleich zum Vorbereitungsauftakt konnte der Zuschauer staunen, denn Dotzlars Spielertrainer Lukas Brachmann machte sich mit dem Team warm und bestritt kurz vor Ende beider Halbzeiten jeweils zehn Minuten. Dass dieser nur drei Monate nach seiner schweren Knieverletzung bereits wieder auf dem Platz steht, ist ein kleines Wunder. Brachmann selbst ist sogar zufrieden mit der körperlichen Verfassung, wie er im Nachgang an die Partie erklärte: „Vollsprints und hohe Sprünge waren zwar noch nicht drin aber ansonsten macht das Knie, was es soll.“

Zum Spielgeschehen selbst bleibt nicht besonders viel zu sagen. Da der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht war und die Kondition beider Teams so früh in der Saisonvorbereitung nicht die beste war, passierte vor allem im zweiten Durchgang nicht viel. In der Anfangsphase waren die Rollen klar verteilt. Birkelbach drängte Dotzlar tief in die eigene Hälfte und erspielte sich einige Torchancen, sodass das 1:0 durch Till Büdenbender in Minute sieben fast schon überfällig war.

Ab der 20. Minute versuchte Dotzlar dann mitzuhalten, auch wenn das laut Brachmann nicht immer gelang: „Wir haben das schon gut gemacht, trotzdem war Birkelbach immer einen Tick besser als wir. Aber das war uns auch klar.“

Als sich mit dem konditionellen Aderlass in der zweiten Spielhälfte Fehler auf beiden Seiten einschlichen, fielen zumindest noch drei weitere Treffer. Christopher Lange (63.) und Jonah Stremmel (82.) machten den Sack zugunsten von Birkelbach zu, bevor Jonas Dornseiffer den Dotzlarer Ehrentreffer zum 3:1-Endstand erzielte (88.).

Abschließend gibt Brachmann einen weisen Ausblick in die nahe Zukunft: „Ich glaube, dass das morgen ganz schön Muskelkater gibt. Wir müssen unbedingt an der Fitness arbeiten.“

FC Benfe – JSG Bad Berleburg-Edertal 5:3 (4:0)„Es gibt wenig A-Jugendteams bei uns im Stadtgebiet. Und da wir in der Saison eh schon viel ins Siegerland fahren, liegt der Fokus in unseren Testspielen auf Seniorenmannschaften“, erklärte Christopher Heiner, der neue JSG-Trainer. In Halbzeit eins gingen die A-Jugendlichen zu zaghaft ran und ließen Benfe viel zu viele Räume. Logischerweise nutzte das der FCB aus und führte zur Pause mit 4:0.

Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten bestand Benfes Abwehrreihe aus Spielern der Reserve, sodass auch die A-Jugendlichen Chancen hatten und die Partie letztlich mit 5:3 endete. Benfes Trainer Gerrit Blecher fasste zusammen: „Die Einheit war schon okay.“ Er ergänzt: „Die Zweite tritt wieder mit einem Elferteam an, deswegen haben wir die Viererkette geübt.“

SG Dautphetal – SG Laasphe/Niederlaasphe 4:2 (1:1). In der Mannschaft von Trainer Jonas Pfeil liefen sieben Debütanten im Seniorenfußball auf. Nach einer frühen Führung durch Arda Akkaya (4.) stand es lange 1:1, bevor die Partie letztlich zugunsten von Dautphetal kippte. Die Gäste kamen durch Marvin Wetter (84.) auf 2:3 heran, doch kurz danach fiel gegenüber die Entscheidung. Pfeil sprach von einem „gelungenen Test, bei dem das Ergebnis zweitrangig war.“

SV Feudingen – TuS Alchen 1:6 (1:2). Eine zusammengewürfelte Feudinger Mannschaft hielt gegen den Gruppe-1-B-Ligisten nur bis zur Pause mit. Den Feudinger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Miles Wied.

FC 09 Breidenbach II – VfB Banfe 5:2 (3:1). Die erste Woche der Saisonvorbereitung ist bekanntlich die schlimmste und das war dem VfB Banfe, der mit vier etatmäßigen Reservespielern aus der Saison 2022/23 in den eigenen Reihen auflief, anzumerken. Nach rund 30 Minuten ging der Elf von Trainer Carsten Roth langsam die Puste aus, was Breidenbach Räume in der Offensive ermöglichte. Die nutzten die Hessen zum Sieg. Roth resümierte: „Gestern war in Banfe Dorffußballturnier, von daher wusste ich, was auf mich zukommt. Aber da mussten die Jungs durch, von daher war das in Ordnung.“

Weitere Vorbereitungsspiele: Siegener SC II – TuS Volkholz 1:4 (Tore für Volkholz Dennis Dietrich/2, Alexander Wunderlich, Lukas Wied), FC Hilchenbach IV – TSV Aue-Wingeshausen II 0:4 (Tore: Moritz Dickel, Don von der Ahe, Rene Stremmel, Fabian Althaus).

