Pass in die Gasse #280 Es gibt wirklich nichts, das FIFA und UEFA auslassen

Gehört Politik zum Fußball dazu? Schon die Frage sei irreführend, meint unser Kolumnist. Das zeige sich vor allem beim Thema UEFA und Regenbögen.

Neben Corona ist derzeit das bestimmende Thema der EM, inwiefern Fußball und Politik in einer Schublade stecken. Ich sage es Ihnen direkt: Ich bin diese Debatte so leid. Fußball wird als Massenphänomen seit den Anfängen im 19. Jahrhundert von Politik und Wirtschaft vereinnahmt und instrumentalisiert, das ist nichts Neues. Dass nun ausgerechnet die korrupte UEFA die Regenbogenfarben an der Münchener Allianz-Arena als politisches Zeichen definiert und verbietet, ist der Gipfel des Skandalösen.

Denn hier wird keine Werbung für eine Partei gemacht oder die EM-Bühne genutzt, um die Regierungsform eines anderen Landes zu attackieren. Farben, die gegen Hass und Ausgrenzung stehen,

Für das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn wurde diese Beleuchtung der Allianz-Arena verboten. Foto: Tobias Hase

können unmöglich von Jemandem als „politisch“ gewertet werden, der die allgemeinen Menschenrechte anerkennt. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, heißt es im Artikel 1, der symbolisch auch auf jedem Regenbogen stehen könnte.

Zeichen für Weltoffenheit erfährt Zäsur

Hier geht es nicht um Propaganda, sondern um den Schutz vor Unterdrückung. Wer diese Farben als Statement für Weltoffenheit verbietet, muss in den eigenen Strukturen bis ins Mark vor lauter Lobbyismus und Politik überlaufen.

Ein buntes, friedliches (!) Zeichen dafür, dass die Welt divers ist, von Geschlechtern bis Religionen, von Hautfarben bis Kulturen, erfährt hier Zäsur. Man stelle sich vor, ein Wittgensteiner Verein hisst die Regenbogenfahne und der DFB geht dagegen vor. Es gibt wirklich nichts, das FIFA und UEFA auslassen, um mit eigener Politik den Fußball zu unterwandern.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

